Lange vermisster Mann tot aufgefunden - Polizei nennt erste Details

Seit Anfang Dezember wurde ein 53 Jahre alter Mann aus Olching vermisst. Nun wurde die Leiche des Vermissten gefunden.

Update vom 25. Februar 2019: Wie die Polizei mitteilt, wurde der vermisste Mann am Wochenende tot aufgefunden. Spaziergänger entdeckten am Samstagnachmittag einen leblosen Körper im Löschweiher am Gut Roggenstein. Sie informierten die Polizei. Die Leiche wurde mit Hilfe der Wassserwacht geborgen. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck identifizierte den Toten als den seit 3. Dezember vermissten 53-Jährigen. Wie die Polizei weiter mitteilt, ergab die anschließende Leichenschau keine Anhaltspunkte für eine Gewalteinwirkung oder Fremdverschulden.

Wer hat diesen Mann gesehen? Mann aus Olching wird seit Dezember vermisst

Olching - Seit Montagabend, 22.40 Uhr, wird der 53-Jährige aus Olching vermisst. Er ist vermutlich zu Fuß unterwegs und mit einer schwarzen langen Jacke, dunkler Mütze und Jeans bekleidet, berichtet die Polizei Olching.

Thorsten S. aus Olching wird gesucht

Der Vermisste ist etwa 1,80 Meter groß, schlank und trägt eine Brille. Er befindet sich eventuell in einer hilflosen Lage. Hinweise nimmt jede Polizeiinspektion entgegen. Die Polizei Olching ist unter der Nummer 08142/ 2930 zu erreichen.

Lesen Sie auch: Rätselhafter Fall: Polizei sucht vermisstes Kind (13) mit diesem Foto

mm

Alle News und Geschichten aus Olching und Umgebung lesen Sie immer aktuell und nur bei uns. Ein weiterer Vermisstenfall hält die Behörden in Bayern aktuell in Atem: Seit mehreren Wochen fehlt von einer 16-Jährigen aus dem Ostallgäu jede Spur. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

In Steinfurt wird eine Zehnjährige vermisst. In dem Fall steht die Polizei vor einem Rätsel.

Lesen Sie auch: Nicht von der Schule heimgekommen: Schüler (8) wird vermisst - Suchaktion läuft

Auch dramatisch: Giselle K. vermisst: 15-jähriges Mädchen verschwunden - Polizei bittet um Hilfe