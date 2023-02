Faschingszug in Olching: Gaudiwurm knackt alle Rekorde - 30 000 Narren feiern

Von: Lisa Fischer

Dichtes Gedränge am Straßenrand: 30 000 Zuschauer säumten die Strecke des Gaudiwurms durch Olchings Innenstadt und jubelten den Wagen zu, hier dem Graßlfinger Schützenverein „Frisch Auf“. © Peter Weber

Der Olchinger Faschingszug gilt als einer der besucherstärksten in der Region. Jetzt hat er seinem Namen alle Ehren gemacht: Rund 30 000 Menschen waren beim närrischen Treiben am Dienstag. Von den Wägen aus jubelten ihnen die Vereine zu. Die Stimmung war bei dem Traumwetter gigantisch.

Olching – Mit einem kräftigen, dreifachen „Olching Olau“ eröffnete Heidi Probst vom Faschingskomitee den siebzigsten Faschingszug. Ihre Stimme hat die Kassenprüferin des Vereins nach zwei Jahren Pause vorher nicht extra geölt. „Alles spontan“, sagt Probst, während sie auf dem ersten Wagen des Zugs steht und der bunten Menschenmenge am Straßenrand zuwinkt. „Grad schee is’, lass ma’s kracha“, ruft sie lauthals in das Mikrofon und wirft schwungvoll Bonbons.

Die Schlümpfe wollen Spaß

Dem ersten Wagen folgt eine blau-weiße Gruppe. „Wir sind die Schlümpfe. Nach zwei Jahren einfach Spaß haben, gute Laune und kein politisches Thema aufgreifen, das war unser Ziel“, sagt Florian Waltl, Jugendleiter des Graßlfinger Schützenvereins. Bisserl boshaft darf es aber sein: „Weniger Bier wegen der Olchinger Beitragsgier“ ist auf dem Bulldog, der den Wagen zieht, zu lesen.

Grauer Graus: Da sind sie, die berühmten Blumentöpfe. Der Wagen schaffte es auf Platz 1 bei der Prämierung. © Peter Weber

Einem Thema, das direkt die Stadt Olching betrifft, haben sich gleich drei Wägen angenommen. Es sind die wohl berühmtesten Blumentöpfe Olchings – und vermutlich auch die am meist verspotteten. Über die grauen XXL-Blumentröge, die sich in der ganzen Innenstadt verteilen, diskutierten schon in der Vergangenheit Bürger und Stadtrat.

XXL-Blumentöpfe sind beliebtes Motiv

„Magg’s graue Töpfe überall, für’s Auge eine reine Qual“: So lautet der spöttische Spruch hoch oben auf dem Wagen des MSC Olching. „Das mit den Töpfen kennt jeder und ist nicht ganz so politisch“, sagt MSCO-Mitglied Jens Nickel. Zweieinhalb Monate hat der Verein an dem Faschingswagen gebastelt. „Leider waren wir nicht die Einzigen mit dieser Idee“, sagt Nickel und dreht sich zu der nachfolgenden Gruppe um.

Und noch einmal die Töpfe, mit einem besonderen Hingucker: „Bürgermeister Magg“ wirft Geldscheine. © Peter Weber

„Töpfing vormals Olching“ prangt dort auf einem großen, gebastelten Ortsschild, das die Faschingsfreunde Spechtranch (TSV Geiselbullach/Neu-Esting) an ihrem Traktor befestigt haben. Hoch über der Fahrerkabine winkt eine Abbildung des Olchinger Bürgermeisters Andreas Magg aus einem grauen Topf, der mit Geldscheinen beklebt ist.

Ein Western-Saloon für Überacker

Doch nicht nur närrische Kritik geht von den 20 Faschingswagen und fünf Fußgruppen aus. Präsentiert werden auch neue Ideen, wie zum Beispiel ein Saloon in Überacker. Der Bauwagenverein Maisach hat sich seit Weihnachten mächtig ins Zeug gelegt und eine ganze Holzhütte gezimmert. Dunkles Holz, samt Veranda und Saloon-typischer Klapp-Tür zieren den Eigenbau der Maisacher. Sogar beim Nachtumzug in Ettringen (Allgäu) waren die Frauen und Männer dabei, sagt Andreas Miklosch vom Verein. Die Anreise mit ihrem dunklen Western-Bau dauerte über zwei Stunden.

Die Idee, einen kompletten Saloon als Faschingswagen zu gestalten, stand schon in den vergangenen Jahren im Raum, erzählt Miklosch. Ob der rollende Saloon nach der Faschingszeit im Maisacher Ortsteil einen festen Standort erhält, bleibt offen.

Alle sind total begeistert

Endlich wieder Fasching, darüber freuen sich die Puchheimer Grundschüler Lilli, Fabian, Lukas und Sarah, die vom Straßenrand aus als Ritter und Indianer das bunte Treiben verfolgen. Und auch die Olchingerinnen Bea (7) und Lea (11), die mit ihren Eltern Maria und Markus Knaur das erste Mal dabei sind, sind begeistert. „Ich fand alle Kostüme ganz toll“, sagt Bea, die selbst als Elfe verkleidet ist.

Was für ein Trubel: Der kleine Wagen weist darauf hin, die Straße für den Zug frei zu halten. © Peter Weber

Das Faschingskomitee war am Ende begeistert vom Rekord-Umzug: „Super Wetter, tolle Stimmung, genau das, was wir nach Corona erwartet haben“, sagt Luca Maier. Bei der Prämierung der schönsten Wägen landete der MSC Olching auf dem ersten Platz, gefolgt von der Faschingsgilde Olching und der Spechtranch. Die Gernlindner Feuerwehr punktete als auswärtiger Teilnehmer mit ihrem Motto Pflegenotstand.

Abgesichert wurde der Faschingsumzug am Boden von Polizei und Feuerwehr. Eine Premiere gab es in der Luft: Dort wurde das Faschingstreiben mit einer Drohne der Polizei überwacht. „So haben wir eine Übersichtsaufnahme des Zugs, wo ist der Anfang und wo ist das Ende“, sagt ein Polizeisprecher. Am Ende war das eine reine Vorsichtsmaßnahme: Das Spektakel blieb weitgehend friedlich.