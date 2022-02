3000 Unterschriften gegen Erhöhung der Gebühren - Eltern appellieren: Kita ist kein Luxus

Von: Kathrin Böhmer

Teilen

Weiße Mappe statt weißer Fahne: Elena Breintner (2.v.r.) übergab Bürgermeister Andreas Magg den Ordner mit Unterschriften und erhielt eine Mappe mit neuen Kita-Gebühren. Mit dabei: Dritte Bürgermeisterin Ingrid Jaschke (l.), Vize-Bürgermeister Maximilian Gigl und Elternvertreterin Carina Pfundstein. © WEBER

Mehr als 3000 Eltern haben im Internet unterschrieben, um ein klares Zeichen zu setzen: Sie protestieren gegen die drastische Erhöhung der Kita-Gebühren in Olching.

Olching – Diese soll nun deutlich geringer ausfallen. Ein Gesicht des Protestes ist Elena Breintner, dreifache Mutter und berufstätig. Sie hat eine Botschaft.

Elena Breintner hat einen Ordner unter dem Arm. Darin ist die Liste mit den Namen aller Eltern, die sich am Widerstand gegen die geplante Kita-Gebührenerhöhung beteiligt haben. 3000 sind zusammengekommen. Es lief über das Internet.

Für die Übergabe vor dem Rathaus hat die Elternbeiratsvorsitzende des Kindergartens Nautilus alles ausgedruckt. Hat mehr Gewicht. „Vielleicht finden sie ja den einen oder anderen Bekannten darin“, sagt Breintner lächelnd zu Bürgermeister Andreas Magg (SPD).

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Die Mutter dreier Kinder hatte die Online-Petition gestartet, nachdem ein Schreiben des Rathauschefs an die Elternvertreter im Dezember für pure Entrüstung gesorgt hatte. Auch für die 37-Jährige hieß das Schreiben: Die Gebühren werden bald um 168 Prozent steigen. „Ich hätte dann 760 Euro für meine Buben im Kindergarten bezahlt – plus Essensgeld“, erklärt sie. Als Mittelstandsfamilie könnten die Breitners, die vor zehn Jahren aus München ins Schwaigfeld zogen, das schaffen. Aber viele andere halt nicht: zum Beispiel Erzieherinnen, die dann wiederum in den Kitas fehlten.

Eltern sind auch Steuerzahler

Breintner arbeitet bei einem Finanzdienstleister, hat eine 30-Stunden-Woche plus Überstunden. „Ich finde es wichtig, dass meine Kinder sehen, dass die Mama arbeiten geht. Und dass sie stolz sind“, sagt sie. Außerdem: „Wir Eltern sind auch Steuerzahler.“ Das ist eine Spitze in Richtung Olchinger CSU und SPD, die in einer Pressemitteilung davon sprachen, dass die Allgemeinheit bereits 80 Prozent der Kita-Kosten trage.

Breintner ist besonders wichtig zu betonen: Kinderbetreuung ist kein Luxus. Bildung sei keine „besondere Leistung“. „Die Gesellschaft, auch die Kinderlosen, profitieren von einer guten Bildung der Kleinsten.“ Sie wünscht sich noch viel mehr Unterstützung auf Landesebene.

In München gebe es schon Gratis-Kitas, in Olchings Nachbarkommunen müssten Mütter und Väter weniger bezahlen. Breintner distanziert sich jedoch klar von Äußerungen anderer Eltern, die etwa bei „Quer“ im BR sagten, sie könnten jetzt keinen Auslandsurlaub mehr machen, weil sie auch noch ihr Eigenheim abbezahlen müssten.

Beispielrechnung für reale Kostenbeteiligung

Diese Äußerung kam auch auf politischer Seite nicht gut an. Deshalb waren die Fronten zunächst verhärtet. Mittlerweile hat Bürgermeister Magg mehrfach betont: „Es war nie etwas beschlossen.“ Die Zahlen, die damals in einer Tabelle nachzulesen waren, seien lediglich eine Beispielrechnung gewesen, wie es aussehen würde, wenn man die Eltern deutlich mehr an den realen Kosten beteilige. Derzeit liegt ihr Anteil bei 15 Prozent.

Alle Fraktionen waren sich zumindest darin einig, dass man um eine Erhöhung nach sieben Jahren bei drastisch gestiegenen Kosten und klammer Finanzlage nicht herumkommt. Die Grünen legten bald einen Vorschlag vor, der nicht auf dem Vollkostenmodell basierte. Es folgten runde Tische mit allen Beteiligten. CSU und SPD lieferten eine Lösung, die bei entsprechender Mehrheit wohl durchgehen wird. Der Hauptausschuss nächste Woche wird es zeigen.

Die Gebühren sollen ab diesem September gestaffelt steigen. Zunächst um etwa 19 Prozent, dann 2024 um weitere rund 16 Prozent. Das ganze nach einem bayernweiten Modell, das als Blaupause für die Berechnung dient. Außerdem müssen die Ausgaben sinken. Sprich: Personal soll im Zuge der Fluktuation reduziert werden.

Bürgermeister Magg übergab Breintner eine Mappe mit der neuen Kalkulation. Die Dreifachmama ist froh, dass der Protest etwas bewirkt hat. Allerdings: „Wenn man sich nach der Inflationsrate gerichtet hätte, wäre das nachvollziehbarer gewesen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.