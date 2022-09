Zwei ganz besondere Feuerwehrfahrzeuge

Von: Kathrin Böhmer

Mit viel Stolz geparkt: die beiden neuen Fahrzeuge der Geiselbullacher Feuerwehr, die seit kurzem im Einsatz sind. © FEUERWEHR geiselbullach

Die Feuerwehr Geiselbullach ist einfallsreich, das hat sie zuletzt beim Aufstocken ihres Fuhrparks bewiesen. Für ein neues, nicht einsatzrelevantes Mannschaftsauto starteten die Ehrenamtlichen eine große Spendenaktion, unter anderem in einem Getränkemarkt.

Geiselbullach – Es sind einige Pfandzettel dabei zusammengekommen. Nun wird das Auto mit einem weiteren besonderen Fahrzeug eingeweiht.

Wer seine Flaschen und Kisten beim Rewe-Getränkemarkt in Geiselbullach abgegeben hat, der konnte damit ganz unkompliziert etwas Gutes tun. Man musste nur den Pfandzettel in eine Kiste für die Feuerwehr Geiselbullach schmeißen und schon wurde man zu einem Teil dessen, was jetzt am Samstag seinen feierlichen Höhepunkt findet: Der neue Mannschaftswagen wird eingeweiht.

Spendenaktion

„Wir haben eine große Spendenaktion organisiert“, sagt Jens Metschkoll. Der Mannschaftswagen ist für den Brandschutz nicht erforderlich, wird aber für andere Fahrten, etwa zu Lehrgängen, benötigt. Es handelt sich sozusagen um ein Allzweckauto. Die Stadt hat hierfür allerdings, weil eben nicht einsatzrelevant, kein Geld springen lassen, also sind die Ehrenamtlichen um Kommandant Tim Pelzl kreativ geworden. Allein durch Spenden kamen rund 40 000 Euro zusammen – nicht ganz das erhoffte Ziel, aber immerhin. Das Fahrzeug kostet 46 000 Euro. Den Rest habe der Feuerwehrverein aus seiner Kasse gestiftet, so Metschkoll.

Der neue rote Flitzer wird nun bei der Langen Nacht der Feuerwehr, eine bayernweite Aktion am morgigen Samstag, feierlich eingeweiht. Los geht es um 13 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, bei dem auch der neue Versorgungslastwagen seinen Segen erhält.

„Das ist ein ganz besonderes Feuerwehrfahrzeug“, sagt Metschkoll. Dieses besitze nämlich eine Hebeeinrichtung für Pylonen. Das habe man sich bei der Autobahnmeisterei abgeschaut, wie es auf der Internetseite heißt. Im Zuge der Ersatzbeschaffung des Fahrzeugs wurde dies 2022 extra so ausgeschrieben.

Der Vorteil: Die Pylonen zur Absicherung von Unfallstellen (die Geiselbullacher sind viel auf der Autobahn im Einsatz) befinden sich in einer Kiste vor dem Lastwagen. Dadurch könne die Mannschaft stets vor dem Fahrzeug bleiben, was die Sicherheit erhöhe, wie es auf der Internetseite heißt.

Die lange Nacht der Feuerwehr

Nach dem ökumenischen Gottesdienst (13 Uhr) und der Fahrzeugweihe gibt es Weißwürscht und Brezn (gegen 14 Uhr), ab 15 Uhr warten Kaffee und Kuchen. Um 16 Uhr geht dann das Aktionsprogramm los: 16 Uhr Pkw-Sturz und Beginn der Mitmach-Area, 17 Uhr Fettbrandexplosion, 18 Uhr Publikums-Quiz, 19 Uhr Podiumsdiskussion/Vortrag, ab 19 Uhr Musik und Unterhaltung, 20 Uhr Modenschau „Die Schutzanzüge der Feuerwehr“, 21 Uhr Fettexplosion und Ende Mitmach-Area, 22 Uhr Publikums-Quiz und 24 Uhr Rausschmeißer.



An der Langen Nacht der Feuerwehr nehmen auch die Wehren in Esting (16 bis 23 Uhr, Schloßstraße 16) und Olching (17 bis 23 Uhr, Ordenslandstraße) teil. gar

