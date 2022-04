Spektakulärer Hüpfburg-Parcours: Ein Hindernislauf der absoluten Extraklasse

Von: Kathrin Böhmer

Pure Action: Beim Lauf durch den aufblasbaren Parcours zählt jede Sekunde. Die Hindernisse müssen schnell überwunden werden, wie kraftraubend sie auch sein mögen. © mm

Für alle, die Spiele ohne Grenzen lieben, dürfte es das ultimative Vergnügen sein: Einer der spektakulärsten Hindernisparcours Deutschlands wird auf dem Olchinger Volksfestplatz aufgebaut.

Olching – Die Idee kommt von Mitgliedern eines noch recht jungen Vereins. Mit viel Einsatz wird nun ein Event für die ganze Familie daraus.

Hüpfburg XXL

Er erinnert eher an eine Hüpfburg in XXL als an das Kolosseum in Rom: der „Gladiator“. Dabei handelt es sich um einen aufblasbaren Parcours, 85 Meter lang, rot und schwarz, voller Hindernisse, die einem die Fortbewegung erschweren. Da staksen die Läufer durch kniehohe Löcher, kriechen durch einen elf Meter langen dunklen Tunnel mit Blitzlichtern, klettern, rutschen und springen. Der Anbieter wirbt: einer der spektakulärsten Parcours Deutschlands. Action ist garantiert.

Und genau darum ging es den Mitgliedern des Jugendkultuvereins „Das Gut“. „In Olching ist zu wenig geboten für alle gemeinsam, also Familien, Firmen und Vereine“, erklärt Vorstandsmitglied Claus Bender, selbst aus dem Nachbarort Gernlinden. Mit der Olchingerin Manuela Wendler und anderen Unterstützern habe er sich überlegt, wie man das ändern kann. „Etwas mit Action und Spaß sollte es sein.“ So fiel die Wahl auf den „Gladiator“, den man sich im Internet anschauen und mieten kann. „Den hat schon Kai Pflaume absolviert“, weiß Bender. Ganz billig ist der Spaß nicht: Laut Bender kostet das Ganze 3500 Euro. Das soll über Startgelder und Sponsoren wieder reingeholt werden.

Auf dem Volksfestplatz

Bender und seine Mitstreiter sind deshalb fleißig unterwegs. Seit Februar laufen die konkreten Vorbereitungen. Ein Termin wurde gefunden: Samstag, 21. Mai. Die Stadt stellte den Volksfestplatz zur Verfügung. Und klar war außerdem: Es soll ein Ereignis für alle werden. Deshalb sollte rund um den „Gladiator“ auch noch anderes geboten sein. Dabei helfen nun andere Olchinger Vereine.

Mit im Boot ist der Madlverein. Die Madln werden Kinderschminken anbieten und Glubbal-Basteln (Wäscheklammern mit Namen fürs Dirndl und die Jacke). Ebenfalls beteiligt sind die Skater: Sie werden an diesem Tag ihren in Eigeninitiative gebauten Skatepark mit einem Turnier eröffnen.

Mit Durstlöschzug

Für den Gaumenschmaus sorgt Toni Gross mit seinem Steckerlfisch. Von Maiers Gastronomie wird der „Durstlöschzug“ bereitgestellt. Und tatsächlich gibt es auch noch eine richtige Hüpfburg: Diese stiften die Stadtwerke.

Die Sponsorensuche ist nicht gerade einfach in diesen Zeiten, berichtet Bender. Natürlich sei gerade allerorts die Ukraine vorrangig. „Aber so schlimm der Krieg ist. Wir dürfen doch nicht vergessen, dass wir auch das Recht haben, zu leben“, sagt Bender.

Die Unterstützer

Mit viel Einsatz haben sich trotz allem Unterstützer gefunden. Witziger Aspekt: Ein Gröbenzeller Hotelier steuert Übernachtungsmöglichkeiten für die Mitarbeiter der Firma des Riesen-Parcours bei. Passend: Er trägt selbst den Namen Gladiator. Aber da wären etwa auch noch Peter Helfer (Essen im Daxerhof) und der Motorsportclub Olching (Karten fürs Fronleichnam-Speedway).

Anmelden kann sich jeder, am besten gleich in Viererteams (einzelne Personen werden in ein Team gesteckt). Ein so genanntes Familienticket (Kinder ab zehn Jahren) kostet pro Person sieben Euro. „Mit Familie nehmen wir es aber nicht so genau. Es können auch befreundete Ehepaare oder Geschwister sein“, sagt Bender. Bis zum Samstag, 30. April, ist die Anmeldung möglich (online auf www.jukuo.de/Gladiator/).

Den ersten Platz ergattert der, der die Hindernisse am schnellsten überwunden hat. Für alle, die etwas Platzangst haben: Für den Tunnel gibt es Ausweichmöglichkeiten, die allerdings mehr Zeit kosten. Ebenso für den Sprung aus fünf Metern Höhe. Wieder Zeit gutmachen kann man aber: Dafür sind Spiele geplant wie Dosenwerfen oder ein Wissensquiz, also etwas weniger Action, dafür sicher trotzdem jede Menge Gaudi.

Der Gladiator-Lauf

ist am Samstag, 21. Mai, von 10 bis 18 Uhr. Anmeldung ist bis zum kommenden Samstag im Internet möglich auf der Seite www.jukuo.de/Gladiator/. Man kann aber am Tag der Veranstaltung vor Ort auch noch Tickets kaufen.

