Golf-Clubhaus mit glamouröser Geschichte

Von: Kathrin Böhmer

Vor dem Clubhaus mit Restaurant: Golfclub-Gründer Georg Böhm (v.l.), Präsidentin Martina Drechlser und ihr Stellvertreter Kai-Otto Landwehr. © Weber

Der Golfplatz in Olching ist längst eine Institution mitten in der Stadt. Das Clubhaus gibt es bereits seit vier Jahrzehnten.

Olching – Manch einer sagt, hier befindet sich die schönste Terrasse Bayerns. Früher gaben sich die Promis die Klinke in die Hand: Schuhbeck, Carpendale und Beckenbauer. Doch trotz gutem Image sind die Zeiten auch in diesem Metier nicht leicht.

Vor 40 Jahren wurde das Olchinger Clubhaus eröffnet, seitdem hat sich die Golfwelt verändert. Es ist nicht so, dass Golfen nicht mehr im Trend ist. Ganz im Gegenteil. Es scheint mehr und mehr vom elitären Hobby zur Massenfreizeitbeschäftigung zu werden. Driving Ranges für Jedermann eröffnen, so etwa in Puchheim, mit Blick auf Hochhäuser statt Starnberger See. Golfclubs reagieren mit Rabattaktionen, um Normalos für sich zu gewinnen. Die Meinungen von Insidern über diese Billig-Konkurrenz sind verschieden.

Unter den besten Golfclubs Deutschlands

Im renommierten und angesehenen Olchinger Golfclub, wo Mitglieder um die 2000 Euro Jahresbeitrag bezahlen, sieht man diese „Discount“-Angebote nicht nur negativ. „So kommen die Leute immerhin überhaupt zum Golfspielen“, erklärt Vize-Präsident Kai-Otto Landwehr. Es sei eine niedrigschwellige Alternative für Einsteiger. Wenn sie die Platzreife erlangt haben, sind sie potenzielle neue Mitglieder für den Olchinger Golfclub. Immerhin gehört dieser zu den „Leading Golf Clubs of Germany“, ein Qualitätsmerkmal. Auf der Internetseite kann man nachlesen, dass der Platz mit der „schönsten Terrasse Bayerns“ aufwartet. Hier kann man auf Grün blicken statt Grau.

Die Terrasse gehört zum Clubhaus. Dieses hat in den vergangenen 40 Jahren Höhen und Tiefen erlebt. In letzter Zeit war es nicht leicht, eine Gastronomie zu etablieren, nicht zuletzt wegen Corona. Monatelang stand das Lokal leer. Gerade haben neue Wirte aus dem hohen Norden übernommen und bieten in der „Auszeit“ unter anderem Pasta, Pizza und Burger an.

Das Golfclub-Team um Präsidentin Martina Drechsler hofft, nach einigem Wirbel (auch in internen Reihen) wieder an alte, glorreiche Zeiten anschließen zu können. Von diesen berichtete Clubgründer Georg Böhm bei einem Pressegespräch. Er hat Zeiten erlebt, da tobte das Leben im Clubhaus an vielen Wochenenden im Jahr, was natürlich auch gut für die Gastronomie war.

Böhm hatte daran einen maßgeblichen Anteil: Ohne den 76-Jährigen würde es den Golfplatz mit der 18-Loch-Anlage gar nicht geben. Mit viel Eigeninitiative und eigenem Kapital hat er zusammen mit anderen Gründungsmitgliedern das Projekt umgesetzt. Allein das Clubhaus kostete damals drei Millionen Mark, der Platz an der Feursstraße 1,5 Millionen. Die Gründer mussten mit 100 000 Mark bürgen. 1981 vollzog Olchings Bürgermeister Manfred Krug den Spatenstich. Das Clubhaus, ein reiner Holzbau, wurde zwei Jahre später eingeweiht.

Olching nicht der Nabel der Golfwelt

Nun gab es natürlich ein Problem: „Olching war nicht der Nabel der Golfwelt“, sagte Böhm. Aber er war gut vernetzt, konnte Promis heranholen und ordentlich Werbung machen. Beckenbauer, Carpendale und Schuhbeck schwangen medienwirksam den Golfschläger. Spektakuläre Aktionen wie die Landung eines Fallschirmspringers, der den goldenen Schlüssel übergab, machten sich gut für Schlagzeilen. Genauso wie die Namen der Profis aus der Sportwelt: Bernhard Langer, Armin Hary (100-Meter-Läufer), Willy Bogner und Gary Player (Golf-Superstar aus Afrika). Da half ebenso, dass der erste Gastronom im Clubhaus aus der Sterneküche kam und Kontakte zu namhaften Kollegen hatte, die Olching einen Besuch abstatteten.

Der Golfcub war damals der jüngste in Deutschland. Das hat sich sehr verändernd: Mittlerweile sind die meisten Mitglieder im Rentenalter. Eines ist aber wie damals geblieben: Viele kommen aus dem Einzugsbereich München. Von den 949 Mitgliedern wohnen nur 201 in Olching. Dem Team ist es aber wichtig, ein aktiver Teil des Stadtgeschehens zu sein. Der Club bietet alle zwei Wochen Schnupperkurse für 29 Euro an – mit anschließendem Getränk auf der Traum-Terrasse.

