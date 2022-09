Wirt kündigt vorzeitig: Gourmet-Tempel der Golfer im Notbetrieb

Von: Peter Loder

Teilen

Bekannt als Gourmet-Tempel für Golfer: die Gastronomie an der Olchinger Feursstraße. © Weber

Das Restaurant des Olchinger Golfclubs gilt wegen seines renommierten Küchenchefs als Gourmet-Tempel. Doch nun ist es bereits seit längerer Zeit zu.

Olching – : Der Gastronom hat vorzeitig gekündigt. Ein Nachfolger ist allerdings auch schon in Sicht.

Wer nicht zum Olchinger Golfclub gehört, für den ist der Gourmet-Tempel an der Feursstraße derzeit tabu. „Durchgehend geschlossen“ steht auf der Internetseite. Es ist offensichtlich: Hier läuft irgendetwas gar nicht rund.

Der Wirt der Golfclub-Gastronomie hatte Mitte Juni überraschend gekündigt, noch vor Ablauf des Vertrages. Martina Drechsler, Vorsitzende des rund 1000 Mitglieder zählenden Clubs, empfindet die Situation als „sehr unangenehm“, wie sie gegenüber dem Tagblatt erklärt. Die CSU-Vizelandrätin, selbst leidenschaftliche Golfspielerin, habe den Gastronom deutlich auf die Einhaltung der Vertragsmodalitäten hingewiesen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Dieser wollte sich gegenüber dem Tagblatt nicht zu den Umständen der Kündigung äußern. Er hat aber offenbar in Moosach eine neue Wirkungsstätte gefunden. In Olching wird derzeit improvisiert. Es gibt noch ein reduziertes Speisenangebot für Mitglieder, auch die Bewirtschaftung bei den noch wenigen in diesem Jahr anstehenden Turnieren ist laut Drechsler gewährleistet. Aber die Öffentlichkeit kommt eben nicht mehr in den Genuss.

Alles zur Zufriedenheit

Das Restaurant hat sich aufgrund renommierter Küchenchefs eigentlich weit über den Landkreis hinaus einen Namen gemacht. Die aktuellen Wirtsleute hatten im März 2020, just zur Corona-Pandemie, den Golf-Gourmet-Tempel übernommen. Alles lief sehr zur Zufriedenheit von Vereinspräsidentin Martina Drechsler, wie diese erklärt, trotz Krise. Die angespannte Personalsituation gerade im Gastro-Bereich habe den Betreibern allerdings nicht gerade in die Hände gespielt. „Es war ein schwieriger Start mitten in der Pandemie, aber der Wirt hat es gut hinbekommen.“

Immerhin: Es ist schon ein Nachfolger in Sicht. Dieser soll Ende Oktober übernehmen. Solange der Pachtvertrag aber nicht unterzeichnet ist, will Drechsler den Namen nicht verraten. Nur soviel: Er komme aus Norddeutschland, habe kroatische Wurzeln und schon reichlich Erfahrung in der zu verköstigenden deutschen Golfszene gesammelt. Wie bei seinem Vorgänger handle es sich um einen Familienbetrieb, den der neue Wirt mit Ehefrau, Sohn, Bruder und Schwager stemmen wolle.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.