Nach etlichen Gerichts-Verfahren: Landratsamt lässt Monster-Mauer jetzt abreißen

Wenn alles noch nicht absehbar ist, was wird dann so ein Wind gemacht? Es dauert ,wie man sieht Jahren, bis etwas getan wird. Leben und leben lassen ist meine Devise. Gartenstädte sollten auch als solche erhalten bleiben. Aber um mehr und mehr Leute irgendwo und irgendwie unterzubringen, werden schöne Grundstücke gerne missbraucht und man knallt Mehrfamilienhäuser drauf. Vorher hatte man einen Nachbarn, jetzt hat man 10. 5 davon mit schreienden Kindern. Kannste nix gegen tun. Kinder dürfen laut sein. Ob du selbst durch drehst in deiner Gartenstadt ist den oberen Shit egal....für was nehmen manche Geld in die Hand? Genau, damit sie ihre Ruhe haben. Ist doch jedes Menschen gutes Recht... Andere ziehen ihren Zaun/Mauer hoch. Warum? Genau weil sie ihre Ruhe wollen...