Drogen, Waffen, Märchen: Angeklagte reizen den Richter

Von: Angela Walser

Ein Vorfall beschäftigte das Gericht. © David-Wolfgang Ebener

Vor dem Landgericht München II müssen sich diese Woche zwei Männer (33 und 43 Jahre) verantworten, die im Frühjahr 2022 beim Drogenhandel erwischt wurden.

Olching/Gröbenzell – Nach den Erklärungen ihrer Verteidiger war alles nicht so schlimm. Der gefundene Schlagring gehörte angeblich einem entfernten Bekannten, das Kilo Marihuana war irgendwie in das Haus in Gröbenzell gelangt und das Vakuumiergerät diente angeblich nur zum Abpacken von größeren Fleischeinkäufen.

Vorsitzender Richter Thomas Lenz wirkte gereizt ob der Ausführungen. „Es gibt nur Erklärungen“, kritisierte er. Nachfragen waren nicht so wirklich erlaubt. Und überhaupt befanden sich die Angeklagten auf freiem Fuß.

Mitbewohner zur Finanzierung nötig

Was war tatsächlich passiert? Der Ältere der Angeklagten hatte offenbar in Gröbenzell ein Haus gemietet. Die beiden Männer kannten sich vom Konsumieren. Der 43-Jährige benötigte zur Finanzierung des Hauses weitere Mitbewohner. Jeder war offenbar willkommen.

„Jeder kann meine Bude benutzen“, erzählte er. Und so kam auch der Schlagring-Besitzer, der nur für eine Nacht sein Zeug unterstellen wollte. Doch genau da kam die Durchsuchung durch die Polizei. „Mir ging es schlecht“, erinnerte sich der 43-jährige Angeklagte. Er hätte für den geplanten Grillabend nicht mehr die Knoblauchbutter anrühren können. Er legte sich hin, schlief etwas.

Kokainreste auf dem Tisch

Als er aufstand, sah er Kokainreste auf dem Tisch, die der Blitzbesucher konsumierte. Den Rest probierte er selber, in der Hoffnung, dass es ihm dann besser gehen würde. Doch bis die Drogen wirkten, stand auch schon die Polizei vor der Tür. Der Kurzbesucher türmte in Panik, den Schlagring ließ er zurück.

Doch so ganz unbeschrieben, wie sich die Männer vor Gericht gaben, waren sie wohl nicht. Der Jüngere brachte es im Bundeszentralregister auf neun, der ältere auf fünf Eintragungen. Vom Waffenbesitz bis zur versuchten Erpressung gab es neben dem Drogenhandel und der Insolvenzverschleppung so einiges aufzuzählen. Die verhängten Geldstrafen waren noch lange nicht abbezahlt. Der Prozess dauert an.

