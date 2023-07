Ex-Bürgermeisterkandidat der Grünen legt Mandat nieder

Michael Maier verlässt den Olchinger Stadtrat. © tb

In der Stadtratsfraktion der Olchinger Grünen gibt es einen Wechsel. Michael Maier, der 2020 als Bürgermeister kandidierte und Klimaschutzreferent ist, hört auf - mit Bedauern.

Olching - In der Stadtratsfraktion der Olchinger Grünen gibt es einen Wechsel. Michael Maier, der 2020 als Bürgermeister kandidierte und Klimaschutzreferent ist, legt mit der heutigen Stadtratssitzung am Dienstag sein Mandat nieder. Für ihn übernimmt Renate Vollertsen.

Maier hat lange mit sich gerungen, wie er gegenüber dem Tagblatt erklärt. „Meine Entscheidung ist rein beruflich bedingt“, sagt der 48-Jährige. Er könne das Pensum einfach nicht mehr stemmen. Maier arbeitet als Disponent bei der Brauerei Maisach und ist außerdem selbstständig tätig mit seiner Gastronomie-Firma. Er könne nicht mehr die erforderliche Zeit aufbringen, um sein Amt und vor allem auch das Referat gewissenhaft auszuüben. „Und ich will auch nicht einfach nur meine Zeit absitzen und kassieren“, erklärt Maier. Für ihn ist klar: „Der beste Stadtrat ist der Rentner.“

Maier war nun drei Jahre in dem Gremium. Er ist gebürtiger Olchinger, war wohl bei der Wahl 2020 das Zugpferd der Grünen. Es sei immer sein Traum gewesen, die Stadt in der er lebte, mitzugestalten. Und ihm sei bewusst, dass er als Kandidat eine besondere Verantwortung hatte. Aber seit einem Jahr habe er einen neuen Job und noch weniger Zeit. „Wenn ich etwas mache, will ich es 100 Prozent machen und das geht jetzt nicht mehr im Stadtrat.“

Ob sein politisches Gastspiel damit beendet ist? Da will sich Maier lieber noch nicht festlegen. Wer weiß, was in drei Jahren ist, sagt er. „Man soll niemals nie sagen.“ Einen Parteienwechsel schließe er aber aus.

Grünen-Fraktion bedauert Maiers Ausscheiden

Grünen-Chefin Ingrid Jaschke teilt in einer Pressemitteilung mit: „Unsere Fraktion bedauert das Ausscheiden unseres geschätzten Kollegen Michael Maier, dankt ihm für drei Jahre gemeinsamen politischen Engagements in der Fraktion und wünscht ihm alles Gute.“ Maiers Referat soll Heide Kuckelkorn übernehmen, wenn es nach den Grünen geht. Darüber muss der Stadtrat allerdings am heutigen Dienstagabend entscheiden. Dafür gibt sie ihren Posten als Vize-Fraktionsvorsitzende an Marina Freudenstein ab.

Den Platz von Michael Maier nimmt Listennachfolgerin Renate Vollertsen ein. Sie war fast drei Jahrzehnte selbstständig mit einer Kleintierpraxis in Olching tätig.

Sie hat sich langjährig als Mitglied der Bayerischen Landessynode und als Vertreterin in der Evangelischen Kirche in Deutschland ehrenamtlich engagiert und ist daher erfahren in Gremienarbeit. Bei den Grünen war sie als Beisitzerin im Kreisvorstand aktiv und bringt sich aktuell ebenfalls als Beisitzerin im Ortsvorstand ein. Vollertsen wird voraussichtlich in der Stadtratssitzung im September vereidigt.

