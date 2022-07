Oldtimer-Treffen: Hier hängt der Biertisch gleich am Bulldog dran

Von: Peter Loder

Teilen

Da braucht man nie Angst haben, keinen Sitzplatz zu bekommen: Elke (v.l.), Vroni und Sandra Dietl stießen zusammen mit Angela Gold auf der an den Bulldog montierten Biertischgarnitur an. © Weber

180 historische Bulldogs präsentierten sich auf dem Ackergelände in Gut Graßlfing. Das Treffen am Wochenende zog rund 800 Besucher an.

Graßlfing – Es sind alles unverkäufliche Raritäten aus der Steinzeit der PS-Geschichte: 180 Bulldogs, wie Traktoren hierzulande umgangssprachlich bezeichnet werden, stehen in Reih und Glied. Sie werden von 800 Besuchern fast schon ehrfürchtig bestaunt. Auf dem Ackergelände hinter dem Gut Graßlfing fand am vergangenen Sonntag das alljährliche Bulldog-Treffen statt.

Das eigentlich geplante Grasbahnrennen der Simsonfreunde musste zwar wegen zu großer Sicherheitsauflagen abgesagt werden, am zum fünften Mal veranstalteten Bulldog-Treffen hielt Vereins-Chef Paul Knott aber fest.

Das älteste Gefährt stammt aus dem Jahr 1938. Das am weitesten angereiste, noch immer für den Straßenverkehr zugelassene Schmuckstück kam aus Dingolfing angetuckert. Zwischen 8000 und 15 000 Euro werden die Raritäten auf dem Oldie-Markt gehandelt. Aber nur selten wechselt der Besitzer. Zu verliebt sind die Eigentümer in ihre ehemaligen landwirtschaftlichen Zugmaschinen, die sie mittlerweile weit weg von bäuerlichen Betriebsgebäuden in den Garagen neben ihren modernen E-Autos hegen, pflegen und schrauben.

Während Mitglieder des knapp 50 Köpfe zählenden Vereins Steckerlfisch, Kuchen, Bier und Würstl verkaufen und eine Dachauer Blaskapelle für Stimmung sorgt, wird an den Tischen und auf dem Ausstellungsgelände gefachsimpelt. Manch ein Tisch wurde sogar selbst mitgebracht: An einem Bulldog aus dem Dachauer Raum hing die Biertischgarnitur gleich dran. Nächstes Jahr wollte Paul Knott eigentlich eine Pause machen, doch das werden ihm die Bulldog-Fans wohl nicht erlauben. „Ich wurde schon entsprechend eingeschworen.“ Der Standort in Graßlfing dürfte – anders als beim 2023 wieder geplanten Simson-Rennen – der gleiche bleiben. lo