50 Jahre Gymnasium Olching: Das letzte große Jubiläum in der alten Schule

Von: Kathrin Böhmer

Unter Ex-Kollegen: Die ehemaligen Schulleiter mit dem aktuellen Direktor Horak (2.v.r.): Thomas Schranner (v.l.), Ralf Kaulfuß, Beate Sitek, Bertram Zolitsch und Josef Daum. © mm

Das Gymnasium Olching hat mit einem offiziellen Festakt seinen runden Geburtstag gefeiert, wohl der letzte rund um das Originalgebäude.

Olching – „50 Jahre, man könnte meinen, der Lack ist ab“, scherzte Schulleiter René Horak am Montag im brütend heißen Pausenhof. Gekommen waren geladene Gäste aus Politik, ehemalige Schulleiter und die von umliegenden Gymnasien.

Auch Landrat Thomas Karmasin (CSU) war zugegen. Und an diesen wandte sich Horak (schick mit Fliege) gleich zu Beginn: „Herr Landrat, optisch erinnert das Gebäude an die Wechseljahre.“ Das brachte Lacher, trotz ernsten Hintergrunds.

Lernen und Leben

Der Zustand des Hauses aus den 1970er-Jahren („für damalige Verhältnisse hochmodern“) zog sich wie ein roter Faden durch die Wortbeiträge. Nach dem umgekehrten Motto: außen pfui, innen hui. Horak betonte, dass sich dies keinesfalls auf den Tatendrang auswirke. „Im Inneren sind wir jung geblieben.“

Der Ansatz des ersten Direktors Karl Stegherr, der schon verstorben ist, lautete: nicht nur lernen, sondern auch leben. Und genau dies habe die Schulfamilie mit allen Beteiligten – vom Elternbeirat bis zum Hausmeister –über die Jahre hinweg beherzigt. „Dieser Geist bleibt erhalten.“ Auch in den kommenden 50 Jahren.

Komplimente hagelte es von den Vertretern des Ministeriums. Ministerialrat Wolfgang Mutter („Ich bin ohne Sakko wegen der Hitze, kann es aber vorweisen“) ließ Grüße von Kultusminister Michael Piazolo ausrichten. Mutter betonte, wie beliebt das Gymnasium sei, wohl auch durch Projekte wie das MINT-Exzellenzcenter „My Sience“ oder „Brain of Olching“. Aber nicht nur: Der Ministerialrat sprach von „ganzheitlicher Bildung auf hohem Niveau“ und von „Leuchtturm“. So sei es kein Wunder: „Trotz nahender Baustelle sind die Anmeldezahlen hoch.“

Und die rund 1000 Schüler haben im nächsten Jahr eine besondere Prüfung vor sich: Im August 2023 wird die Schule in Container umziehen. Denn dann beginnt nämlich die Generalsanierung des alten Gebäudes.

Reden kurz wie Hemden

Landrat Thomas Karmasin („Bei dieser Hitze sollten Reden so kurz sein wie die Hemden“) versprach, dass es sich nicht nur um eine Schönheits-OP handle. Damit reagierte er unter anderem auf die Worte seiner Vorgängerin Friederike Rappel, Ministerialbeauftragte für Gymnasien in Oberbayern-West. Diese hatte eben genau darauf angespielt. Der Brucker Landrat sprach vielmehr von einem „Gymnasium Olching reloaded“. Dass dieses etwas ganz Besonderes sei, hätte sich schon in der Gründungsgeschichte gezeigt. Damals hätten sich die noch selbstständigen Olchinger Gemeinden mit Gröbenzell zusammengeschlossen, um die Schule auf den Weg zu bringen. Der Landkreis kam erst später an Bord.

Olchings Bürgermeister Andreas Magg („zwischen den kalten Getränken und Ihnen stehe nur noch ich, das ist mir bewusst“) war der letzte auf der Rednerliste. Er griff die Eingangsworte des Schulleiters auf: „Der Lack ist nicht ab. Es war nie einer dort.“ Ein ähnliches Problem habe er mit dem Rathaus, ebenso 70er-Jahre-Bau. Aber: Es käme ja vor allem auf die inneren Werte an. Dazu gehören Disziplin und Anstand. Und auch diese wurden in der Schule trainiert. „Wenn man zu spät kam, begrüßte einen der Direktor noch persönlich – lieber Herr Daum“, erklärte Magg und blickte lachend zu seinem ehemaligen Schulleiter in der ersten Reihe.

