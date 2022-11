Gymnasium wird in Container-Komplex ausgelagert - Kosten für Sanierung explodieren

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

Das Gymnasium in Olching ist in die Jahre gekommen und muss saniert werden. archi © weber

Trotz explodierender Preise will der Landkreis die geplante Generalsanierung des Gymnasiums Olching durchziehen. Das Projekt gilt auch aus einem anderem Grund als äußerst ambitioniert.

Olching – Das Gymnasium ist in vielerlei Hinsicht dringend sanierungsbedürftig. Sogar über einen Abriss und einen kompletten Neubau wurde dereinst diskutiert. Dann aber einigte man sich auch aus Nachhaltigkeitsgründen („Graue Energie“) darauf, die Schule zu erneuern – und zwar in einem einzigen Bauabschnitt. Der komplette Schulbetrieb wird für zwei Jahre in einen Komplex aus 600 teils aufeinandergestapelten, gemieteten Einzelcontainern ausgelagert. Dieser Container-Komplex entsteht auf dem Sportplatz.

Schätzte man die Kosten der Gesamtmaßnahme bisher auf rund 38 Millionen Euro, so geht man aufgrund der aktuellen allgemeinen Teuerung nunmehr von 60 Millionen Euro aus. Außerdem plant man Risikoreserven ein, so dass am Ende eine Summe von 74 Millionen Euro zu erwarten ist. Die Preissteigerungen lägen an den Auswirkungen der Pandemie und dem Ukraine-Krieg, heißt es in einem Papier der Kreisverwaltung. Es herrsche Materialknappheit und es gebe Lieferengpässe.

Kostensteigerung exorbitant

Landrat Thomas Karmasin bezeichnete die Kostensteigerung als exorbitant. Allerdings geht man in der Kreisverwaltung davon aus, dass die Preise auf dem Markt voraussichtlich weiter steigen werden. Außerdem müsste man bei einer Verschiebung des Projekts den Bauunterhalt weiter fortsetzen, was angesichts der notwendigen Generalsanierung als wirtschaftlich nicht sinnvoll gilt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Mit rund elf Millionen Euro verschlingt das Containerdorf einen nicht unerheblichen Teil der Kosten. In der Sitzung des zuständigen Kulturausschusses stellte Daniel Liebetruth (SPD) nun die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, die Container gleich zu kaufen statt zu mieten und sie später dann eben für andere Zwecke zu nutzen – ein Gedanke, den auch Landrat Thomas Karmasin favorisiert hätte. Allerdings sei glaubhaft dargelegt worden, dass ein Kauf wirtschaftlich nicht sinnvoll sei, sagte Karmasin.

Außerdem müsste man bei einem beabsichtigten Erwerb eine neue Ausschreibung anstrengen, was das ganze Projekt zeitlich verschieben würde. Die Entscheidung sei „unsympathisch, aber doch richtig“, meinte Karmasin, wobei eine Sprecherin der Bauverwaltung Positives berichten konnte: Mittlerweile seien Angebote eingegangen, die auf deutlich geringere Preise als befürchtet schließen ließen.

Container für 30 Monate mieten

Die Container werden auf einen Zeitraum von 30 Monaten gemietet – in dieser Zeit (plus vielleicht eine leichte Überschreitung) muss die Generalsanierung der Schule über die Bühne gehen. Schulreferent Christian Stangl (Grüne) erinnerte an die extremen Verzögerungen und Schwierigkeiten des Hallenbaus in Puchheim, wo ja fast alles schiefging und warnte: „Wenn es in Olching genauso läuft, dann wird das ein finanzielles Desaster.“ Landrat Thomas Karmasin allerdings verwies auf die Erfahrungen mit zeitlimitierten Sanierungen an Schulen und glaubt, dass sich der „Wahnsinnspfusch“ aus Puchheim nicht wiederholen werde. Beginnen soll der Umbau im Jahr 2023.

Eine Schneewaage fürs Dach

Genauere Untersuchungen des Olchinger Gymnasiums haben ergeben, dass bei der Sanierung die Tragstruktur des Stahlbeton-Skeletts teils ertüchtigt werden muss. „Auch das Dach müsste mit größerem Aufwand ertüchtigt werden, damit Aufbauten wie PV- und Lüftungsanlagen sowie eine Dachbegrünung möglich wären“, heißt es einem Papier der Kreisverwaltung. Von schweren Dachaufbauten werde aus Kostengründen daher abgesehen. Aus dieser Konstellation ergebe sich zudem die Notwendigkeit einer Schneewaage: Diese soll Alarm auslösen, wenn die Schneelast mehr als 50 Kilo pro Quadratmeter betragen sollte. Dann müssten die Flachdächer geräumt werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.