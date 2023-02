Haftbefehl gegen verurteilten Reichsbürger vollzogen

Die Polizei hat am Mittwoch einen Olchinger festgenommen, der der Reichsbürger-Szene zugeordnet wird.

Olching - Der verurteilte Olchinger sei beharrlich weder einer Zahlungsaufforderung noch einer Ersatzfreiheitsstrafe nachgekommen, berichtet die Kripo. Daher sei er am Mittwochvormittag festgenommen worden.“ Der szenebekannte Mann hatte über Monate hinweg Personen des öffentlichen Lebens diffamiert und beleidigt“, heißt es bei der Kripo.

Gegen den 58-Jährigen, der sich selbst der so genannten Reichsbürgerbewegung zuordne, war im Oktober ein Strafbefehl des Amtsgerichts Fürstenfeldbruck erlassen worden. Unter anderem wegen des gefährdenden Verbreitens personenbezogener Daten sollte der Mann eine Geldstrafe bezahlen oder sich stattdessen einer knapp einjährigen Ersatzfreiheitsstrafe stellen, berichtet die Kripo.

Fristen verstrichen

Da der Verurteilte alle gesetzten Fristen ohne Reaktion habe verstreichen lassen, wurde durch die Staatsanwaltschaft München II am vergangenen Montag Haftbefehl erlassen und Mittwochvormittag durch Kräfte der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck an seinem Wohnort in Olching vollstreckt. Der 58-Jährige wurde an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Der Olchinger war bereits mehrfach auffällig geworden, hatte unter anderem Polizisten massiv bedroht.

