Hitzefrei beim Abistreich: Direktor will Desaster vermeiden

Von: Lisa Fischer

Eine Bühne im Schulhof dazu Partyspiele und Strand-Flair: Für den Abistreich am Olchinger Gymnasium hatten die Abiturienten eine Sommerparty organisiert. © WEBER

Schluss mit lustig beim Abi-Streich am Gymnasium in Olching: Nach kurzer Gaudi-Dauer hat der Direktor am Mittwoch die Reißleine gezogen.

Olching – Nach rund 20 Minuten Streich und Schabernack rief Direktor René Horak Hitzefrei aus. Bei 30 Grad sei das gerechtfertigt gewesen, sagt Horak. „Und der Abistreich wäre sonst in einem Desaster geendet.“ Denn die Abiturienten hatten Wasserpistolen verteilt, mit denen im Schulhaus herumgespritzt wurde. Für die meisten Schüler war der Hitzefrei-Ausruf Grund, um nach Hause zu gehen. Ein weiterer Dämpfer beim Abistreich.

Zuvor schon hatte die Lieferung von 50 Tonnen Sand nicht geklappt. Der hätte eigentlich auf dem Schulgelände verteilt werden sollen. Doch aus der Hauptattraktion des Abistreichs unter dem Motto „Strandparty“ wurde nichts. Der Sand hätte schon am selben Tag wieder abgeholt werden sollen. Das habe die Schulleitung im Vorfeld verlangt, sagt Michael Kuchenbauer aus dem Abi-Streich-Team. Ein Abtransport am selben Tag wäre jedoch nicht möglich gewesen.

Also starteten die Abiturienten ohne Sand ihren Streich und hatten – zumindest bis zum Hitzefrei – ordentlich Spaß. Es gab Partyspiele im Schulhof, eine Strandbar mit erfrischenden antialkoholischen Cocktails. Und zum Abschluss duellierten sich Schüler und Lehrer – wie es traditionell nach einem Abistreich am Olchinger Gymnasium üblich ist: Beim Volleyballspiel in der Sporthalle gewannen heuer die Lehrer.

