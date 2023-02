Mobiles Arbeiten in Olchinger Feuerwehrhäusern nun erlaubt - beim Homeoffice entscheidet der Einzelfall

Von: Kathrin Böhmer

Mobiles Arbeiten ist in den Feuerwehrhäusern in Olching ausdrücklich erlaubt. (Symbolfoto) © Sina Schuldt/dpa

Das dürfte für viele eine gute Nachricht sein: Das mobile Arbeiten in Feuerwehrhäusern wird ausdrücklich erlaubt – und zwar allen vier Wehren auf dem Olchinger Stadtgebiet, nicht nur einer.

Olching – Echtes Homeoffice hingegen muss im Einzelfall geprüft werden. Das hat die Stadt am Faschingsdienstag per Pressemitteilung bekannt gegeben. Im Vorfeld hatte es einigen Wirbel um das Homeoffice beziehungsweise mobile Arbeiten bei der Feuerwehr Geiselbullach gegeben (wie berichtet). Einige Stadtratsmitglieder hakten nach und wollten diverse Fragen geklärt wissen.

Im Rathaus habe man die Sache nun unter Einbeziehung aller relevanten Stellen geprüft. Dazu gehören: Regierung von Oberbayern, bayerisches Innenministerium, Kommunaler Unfallversicherungsverband und bayerischer Feuerwehrverband. Das Ergebnis sei sehr erfreulich, weil eindeutig, wie es heißt. Alle Ansprechpartner befürworten demnach die berufliche Tätigkeit in den Feuerwehrhäusern ausdrücklich.

Denn Gemeinden und Städte sollten jede Möglichkeit nutzen, die Tagesalarmstärke möglichst hochzuhalten und den bestmöglichen Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten. Mobiles Arbeiten in den Feuerwehren ist dafür ein für die Kommunen einfaches und praktikables Modell, um schnelle Hilfe zu ermöglichen.

Die finanziellen Belastungen seien im Verhältnis zum Nutzen minimal und zu vernachlässigen. „Ich freue mich, dass meine erste Einschätzung hinsichtlich des überwiegend positiven Effekts von mobilem Arbeiten in der Feuerwehr für die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren und die damit verbundene höhere Schlagkraft der ehrenamtlichen Kräfte gestützt wurde“, teilt Bürgermeister Andreas Magg (SPD) mit. „Eine schnellere Ausrückzeit durch mehr mobiles Arbeiten vor Ort bedeutet, dass den Menschen in Not schnellstmöglich geholfen werden kann.“ Feuerwehrreferent Lorenz Widmann (CSU) begrüßt ebenso, dass diese Frage geklärt ist und freut sich über das eindeutige Ergebnis.

Nun wird für alle vier Feuerwehren die Möglichkeit gestattet, vor Ort zu arbeiten. Das war zumindest für den federführenden Kommandanten Josef Gigl ein Knackpunkt, der auf Gerechtigkeit gepocht hatte. Man muss allerdings unterscheiden zwischen mobilem Arbeiten und Homeoffice. Für Ersteres bedarf es keiner besonderen Vorkehrungen (mobiles Arbeiten ist in der Regel durch die Arbeitgeber etwa auch in der S-Bahn, am See oder in Cafés erlaubt). In den Feuerwehrgebäuden könnten Büros, aber auch Schulungsräume oder ähnliche Räume genutzt werden. Diese stehen in allen vier Feuerwehrhäusern zur Verfügung (in Graßlfing nach Fertigstellung des Umbaus).

Bei der Einrichtung eines regulären Homeoffice-Arbeitsplatzes müsste der Einzelfall in der Stadtverwaltung geprüft werden. Hierfür sind gegebenenfalls andere Anforderungen an den Arbeitsplatz und die Umgebung zu stellen. In der Regel sollte dies aber nicht nötig sein. In jedem Fall gilt: Die Beschäftigten müssen die Bedingungen mit ihrem Arbeitgeber abklären. gar