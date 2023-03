„Viele Stammgäste sind wieder da“: Gelungener Neustart im Insel-Café

Von: Peter Loder

Teilen

Dieter Lüdtke mit einer feinen Biskuitrolle vor dem Inselcafé. © Loder

Seit einem Monat hat Dieter Lüdtke das Insel-Café im Herzen Olchings wieder geöffnet.

Olching - Der 53-jährige Münchner trat die Nachfolge des in die Event-Branche gewechselten Stefan Fioretti an, der im Sommer in Maisach mit einer Musik-Nacht und einem zweitägigen Motorradtreffen neu durchstartet. Lüdtke ist unterdessen hochzufrieden mit dem Einstand. „Viele Stammgäste sind wieder da und es läuft sehr, sehr gut“, freut sich der gelernte Koch, der das im Wiener-Kaffeehaus-Stil gestaltete Lokal nicht verändert hat.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

„Nur das Firmen-Logo ist etwas schwungvoller.“ Unterstützt wird Lüdtke von seinen zwei Brüdern: Wolfgang ist gelernter Bäcker, Christian ist Gärtner und soll im Sommer den Biergarten auf der namensgebenden Grünfläche „Auf der Insel“ in ein Blumenmeer verwandeln. Seine Konditorwaren bezieht Lüdtke vom Münchner Blumenbank Kuchen-Atelier am Odeonsplatz, das für altüberlieferte Rezepte bekannt ist. Das Olchinger Insel-Café mit seinen 40 Plätzen hat täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet (im Sommer bis 20 Uhr). lo

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.