Ehemaliger Jexhof-Wirt übernimmt Gaststätte in heimischen Gefilden

Günter Sirtl ist aus Graßlfing. © Archiv: Weber

Olching – Trotz schwieriger Zeiten in der Gastronomie ist es der Olchinger Kolpingfamilie gelungen, einen neuen Wirt für die Gaststätte zu finden. Und der ist kein Unbekannter: Günter Sirtl wird der neue Pächter des Kolpingheims nahe des Bahnhofs.

Die Sirtls kommen aus Graßlfing und haben somit einen guten Bezug zu Olching, wie Kolping-Sprecher Karlheinz Frey betont. Die Wirtsleute bedienten zuvor vier Jahre lang Gäste in der Gastronomie des beliebten Ausflugsziels Jexhof. Ende vergangenen Jahres hörten sie auf, wegen Corona und gesundheitlicher Beschwerden, wie es damals hieß.

Nun also der Neustart in Olching. Das Kolpingheim wurde in der Pandemie-Pause so umgebaut, dass es die aktuellen Brandschutzmaßnahmen erfüllt. Am Sonntag, 3. Juli, gibt es eine große Feier zur Wiedereröffnung. Bei gutem Wetter im Biergarten, alternativ im Haus. Die Olchinger Blaskapelle spielt von 11 bis 14 Uhr. Geöffnet wird um 10.30 Uhr. Zum Essen gibt es ein bayerisches Schmankerl-Büffet.

Ab dem Betriebsstart sind schließlich folgende Öffnungszeiten geplant: Sonntag von 10 bis 15 Uhr (Gäste zum Frühschoppen und Weißwurstessen sind willkommen) sowie Freitag, Samstag und Montag ab 17 Uhr. Bei Bedarf kann das Kolpingheim in Absprache mit Familie Sirtl auch zu anderen Zeiten geöffnet werden. Dies gilt zum Beispiel für private Veranstaltungen aller Art wie Geburtstag, Taufe, Hochzeit, Trauergesellschaften oder Vereins- und Eigentümerversammlungen.