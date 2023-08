Überraschende Wende: Kentucky Fried Chicken will nun offenbar nach Olching

Von: Kathrin Böhmer

Frittierte Hähnchen kann man sich bei Kentucky Fried Chicken holen. © Richard B. Levine via www.imago-images.de

Es hat viel zu lange gedauert und nun steht endgültig fest: Es wird kein Burger King an den Estinger Hagn-Kreisel ziehen. Stattdessen will offenbar Kentucky Fried Chicken ein Fastfood-Lokal eröffnen.

Esting – Schon lange Zeit ist geplant, dass an den Hagn-Kreisel bei der B471 ein neues Fastfood-Restaurant ziehen soll. Baurecht besteht bereits seit drei Jahren auf der brachliegenden Fläche zwischen Esso-Tankstelle und Dekra. Immer wieder, gerne im Sommerloch, kam die Frage auf, wann der neue Burger King denn endlich errichtet wird. Jetzt steht fest: Der Burger-Traum ist geplatzt. Stattdessen will offenbar eine Filiale von Kentucky Fried Chicken (KFC) hier eröffnen.

Eher ungewöhnlicher Standort für KFC

Das zumindest ist die Information, die dem Rathaus vorliegt. KFC will dies auf offizielle Anfrage nicht bestätigen.

Das nächste KFC-Restaurant ist in Obermenzing. Der Fastfood-Riese ist in der Region vor allem auf großstädtischem Gebiet (München, Augsburg) zu finden, eher seltener auf dem Land. Er ist nicht so verbreitet, wie McDonald’s oder Burger King, die in kleineren Städten ebenso zu finden sind.

Hier sollte eigentlich mal ein Burger King hinziehen. Baurecht besteht bereits seit mehreren Jahren. © Archiv: Weber

Burger King hätte sicherlich gerne an dem stark frequentierten Knotenpunkt Pommes & Co. serviert. Laut den Plänen von damals sollte das Restaurant 350 Quadratmeter Nutzfläche und eine Terrasse mit einer Größe von 60 Quadratmetern haben. Auch ein „Drive In“ war vorgesehen, wo man das Essen im Auto abholen konnte.

Verhandlungen über Grundstück wohl problematisch

Hierfür hatte der Olchinger Bauausschuss eine Sondergenehmigung erteilt, da der Terminal außerhalb der Baugrenzen errichtet und die Grünfläche entlang der Schloßstraße an einigen Stellen von fünf auf vier Meter verschmälert werden sollte. Offenbar gab es aber wohl genau wegen eines vergleichsweise kleinen Grundstücksstreifens Probleme.

Die Verhandlungen mit den Nachbarn gestalteten sich wohl schwierig. Die beiden involvierten Parteien äußerten sich diesbezüglich gegenüber dem Tagblatt jedoch nicht.

Auch von politischer Seite kam Gegenwind. Für Olching (damals noch Freie Wähler Olching), die Grünen und die ÖDP wollten die einstige Entscheidung sogar revidieren. Ein Grund: Das Gewerbegebiet am Hagn-Kreisel sollte damals ortsansässigen Unternehmen die Möglichkeit geben, vor Ort zu erweitern. An eine Systemgastronomie hätte damals kein Mensch gedacht. Die Grünen fürchteten außerdem, dass der Müll in der Landschaft entsorgt wird und der Verkehr noch mehr wird.

Etwas pikant: Gegenüber ist die Freilauffläche vom Est- inger Wiesn-Ei. Und dort sind jede Menge glückliche Hühner zu finden. So ist das halt auf dem Land.