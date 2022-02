Kita-Gebühren: CSU und SPD wollen an Personal sparen

Olching

Es ist gerade das heißeste Thema in Olching: die geplante Erhöhung der Kita-Gebühren. In der kommenden Woche wird der Hauptausschuss darüber beraten.

Olching – CSU (größte Fraktion) und SPD (Bürgermeister-Fraktion) haben nun einen Antrag eingereicht, womit der „gordische Knoten“ gelöst werden soll. Um die (öffentlich protestierenden) Eltern nicht zu sehr zu strapazieren, soll das Personal reduziert werden.

Denn: Hier leiste sich Olching einen Luxus. „Die Stadt hat unterdurchschnittliche Steuereinnahmen, also kann man keine überdurchschnittlichen sozialen Leistungen erbringen“, erklärt CSU-Fraktionsvorsitzender Tomas Bauer schlicht. Er, sein Pendant auf SPD-Seite, Ralf Greim, und SPD-Finanzreferent Fritz Botzenhardt sind sich einig: Es müssen nicht nur die Einnahmen geprüft werden, sondern auch die Ausgaben.

Seit 2015 seien die Kita-Personal-Kosten bayernweit um 22 Prozent gestiegen. Die Olchinger Großraum-Zulage, auch von den Eltern gewünscht, setze weitere 11,5 Prozent drauf. Das Personal sei der größte Kostenfaktor. Der Schlüssel liege in den städtischen Kitas bei 8,76. Das sei weit mehr, als das Gesetz vorschreibe: nämlich ein Erzieher für elf Kinder. Der Vorschlag: den Schlüssel auf 9,65 heben und das im Zuge der Fluktuation. So spare man am Ende 400 000 Euro jährlich.

Schrittweise Erhöhung

Das allein reiche aber nicht. Die Kostensteigerung könne auch nicht zur Gänze auf den Steuerzahler (auch ohne Kinder) umgewälzt werden, der eh schon 80 Prozent trage. Die Fraktionen werden sehr deutlich: „Wer gegen eine Gebühren-Erhöhung wettert, weil er sein Haus abbezahlt und um seinen Auslandsurlaub fürchtet, greift auch in die Taschen der Mitbürger, die sich selbst kein Eigenheim leisten können.“

Vorgeschlagen wird eine schrittweise Erhöhung der Gebühren (gestaffelt nach Krippe, Hort und Kindergarten und basierend auf einem Modell nach dem BayKiBiG). Ein Beispiel: Vier Stunden Kindergarten kosten jetzt 78 Euro, ab September 100 Euro und ab 2024 105 Euro (35 Prozent Steigerung). Die Zahlen stehen aber noch unter Vorbehalt. Es soll auch noch geprüft werden, wie man es gerechter gestaltet, dass die Offene Ganztagsbetreuung in der Grundschule Graßlfing umsonst ist, im Gegensatz zum Hort für die Eltern anderer Grundschulen, wo es das Angebot (noch) nicht gibt.

Die Forderung nach einer moderaten Gebührensteigerung in Olching vertritt im Übrigen auch die Fraktion der Grünen. Diese hat bereits früher einen entsprechenden Antrag vorgelegt.

Im Dezember war ein Gebühren-Modell (basierend auf den realen, kompletten Kosten, was eine drastische Erhöhung bedeutete) öffentlich geworden, das die Eltern schockierte. Über 3000 haben eine Petition als Protest unterzeichnet. An diesem Freitag wird die Liste an Bürgermeister Andreas Magg (SPD) übergeben.

