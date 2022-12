Was bringen Streitigkeiten?

Krach im Golfclub - Vorsitzende wehrt sich

Von: Kathrin Böhmer

Teilen

Leidenschaft Golf © dpa (Beispielfoto)

Es war ein sehr bitteres Ergebnis nach der ersten Amtszeit: Eine einzige Stimme sorgte am Ende dafür, dass Martina Drechsler wieder zur Präsidentin des Olchinger Golfclubs gewählt wurde.

Olching – Etwa die Hälfte der 240 Mitglieder (insgesamt sind 518 stimmberechtigt), die an der Wahl teilnahmen, wollte auf diese Weise ihre Unzufriedenheit ausdrücken. „Dies liegt vor allem daran, dass sich Frau Martina Drechsler aufgrund ihrer Tätigkeiten als Stadträtin, Kreisrätin und stellvertretende Landrätin nicht in dem Maße um die Belange des Golfclubs kümmert, wie dies erforderlich ist.“ So jedenfalls lautet die Erklärung in einem anonymen Brief an die Presse.

Unzufriedenheit

Und weiter: Eine so große Unzufriedenheit habe es schon lange nicht mehr gegeben, von Wohlfühl-Atmosphäre könne gar keine Rede mehr sein. Unter diesen Voraussetzungen werde der Mitgliederschwund vermutlich anhalten, wie es heißt.



Konkretere Gründe werden allerdings nicht genannt. Der nur haarscharf wiedergewählten Präsidentin ist die Enttäuschung anzumerken. „Das ist so nicht nachvollziehbar.“ Immerhin arbeite der Vorstand ehrenamtlich. Sechs bis acht Stunden pro Woche Freizeit gehen dadurch locker verloren. Sie glaubt, dass man ihr vorwerfe, zu wenig präsent zu sein. „Ich war nach einer Runde nicht auf der Terrasse gesessen, um noch ein Bierchen zu trinken. Meine Arbeit habe ich im Hintergrund aber immer gemacht.“ Sie habe einen ausgeglichenen Haushalt abgeliefert. „Der Golfclub steht gut da.“ Das könne man ihr nicht ankreiden.



(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Was aber wohl ein Knackpunkt ist: die Gastronomie. Da gab es einige Probleme mit dem alten Wirt. Dieser hatte vorzeitig gekündigt, der Gourmet-Tempel lief im vergangenen Sommer nur im Notbetrieb. Und das, wo das Restaurant sich wegen seiner Küchenchefs früher einmal einen Namen gemacht hatte.

Was bringen Streitigkeiten?

Möglicherweise ist Drechsler den Mitgliedern nicht rigoros genug vorgegangen. Sie sagt aber: „Was hätte es denn gebracht, sich da in juristische Streitigkeiten zu verzetteln?“ Vor allem in einer Zeit, in der die Branche nach Corona sowieso mit schlimmen Personalproblemen zu kämpfen habe. Besser neuen Wirt suchen, neu anfangen, genau das passiert gerade. „Wir haben jemanden gefunden, der bereits 17 Jahre Erfahrung in der Golfgastronomie hat“, erklärt Drechsler.



Nach vorne schauen will auch Kai-Otto Landwehr, der frisch gewählte Vize-Präsident des Golfclubs. Er habe das als Mitglied so nicht wahrgenommen, dass Drechsler sich zu wenig engagiere. Und was die Gastronomie angehe: „Wir hatten einen Wechsel, ja, aber das passiert nun einmal.“ Vor allem in diesen Zeiten. Da könne man niemandem einen Strick draus drehen.



Das Vorstandsteam will nun voller Energie weitermachen. Auch Martina Drechsler hat sich dagegen entschieden, den Posten abzugeben, trotz des miserablen Wahlergebnisses. Sie werde aber darauf achten, sich häufiger einmal auf der Terrasse blicken zu lassen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.