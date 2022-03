Erinnerung an eine Zeit, als jeder Flüchtlinge aufnehmen musste

Von: Andreas Schwarzbauer

Die Baracke an der Heckenstraße: Hier kamen Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg unter. Ein Arzt reklamierte unhaltbare Zustände für die Menschen. © Stadtarchiv Olching

Gerade nehmen viele Menschen im Landkreis Geflüchtete aus der Ukraine auf. Ganz freiwillig. Wenn man sich die Geschichte einiger Olchinger Straßennamen anschaut, stößt man dabei auf eine Zeit, in der Heimatvertriebene einfach in Häusern von Einheimischen untergebracht wurden. Zum Beispiel bei der Ordenslandstraße.

Olching – Die Schlesierstraße, die Sudetenstraße, die Ostpreußenstraße oder der Egerländer Weg erinnern in Olching an das Schicksal der zahlreichen Heimatvertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch die Ordenslandstraße, die die Münchner mit der Roggensteiner Straße verbindet und Heimat der Olchinger Feuerwehr ist, fällt in diese Kategorie.

Ordensland wurde zur Wirtschaftsmacht

Das Ordensland war zwischen den Jahren 1230 und 1561 der Staat des Deutschen Ordens und umfasste das Gebiet des späteren Preußens sowie Teile des Baltikums. Der polnische Herzog hatte die ehemaligen Kreuzritter 1225 im Kampf gegen die heidnischen Prußen (baltischer Volksstamm) zu Hilfe gerufen. Im Gegenzug versprach er, ihnen die eroberten Gebiete zu überlassen. Der Deutsche Orden unterwarf die Prußen, besetzte das Land und siedelte dort deutsche Christen an.

Der Bauhof ist heute an der Ordenslandstraße untergebracht. © san

Das Ordensland wurde zu einer bedeutenden Wirtschaftsmacht im Ostseeraum. Doch Mitte des 15. Jahrhunderts setzte der Niedergang des Staates ein. Die Städte und der Landadel im Ordensland wehrten sich gegen die hohe Besteuerung und forderten mehr Mitsprache.

Sie schlossen sich zum Preußischen Bund zusammen und gingen ein Bündnis mit dem polnischen Königreich ein. Im folgenden Krieg unterlag der Deutsche Orden und musste einen Großteil seiner Gebiete abtreten.

Mit Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die deutsche Bevölkerung in den ehemaligen deutschen Ostgebieten vertrieben. „Es war eine ganz schlimme Zeit“, erinnert sich Susanne Pollak, die Vorsitzende der Olchinger Gruppe der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Sie musste 1947 als Zehnjährige mit ihrer Familie die Heimat verlassen. „Wir haben den ganzen Hass abbekommen. Um 5.30 Uhr wurden wir aus den Betten geholt und mussten um 6 Uhr auf der Straße stehen. Wir durften keinen Ausweis, kein Geld und keinen Schmuck mitnehmen“, erinnert sie sich.

Menschenunwürdige Verhältnisse

Meist völlig mittellos landeten die Vertriebenen in Deutschland und wurden in verschiedene Gemeinden und Städte verteilt. Auch Olching nahm viele der Heimatlosen auf. 1950 war fast ein Fünftel der rund 7800 Einwohner des Orts Vertriebene. Allerdings waren die Zahlen im gesamten Landkreis Fürstenfeldbruck hoch.

Die Menschen kamen meist mit Eisenbahntransporten und wurden zunächst in Auffanglagern untergebracht. In Olching wohnten sie in zwei ehemaligen Wehrmachtsbaracken am Amperkanal und an der Heckenstraße. 1948 wies der Arzt Dr. Schwegler auf die unhaltbaren und menschenunwürdigen Zustände dort hin. Die Gemeinde sah sich damals allerdings außerstande, etwas dagegen zu unternehmen, denn sie hatte alle Rücklagen durch die Währungsreform verloren.

Beengtes Zusammenleben

Pollak und ihre Angehörigen landeten nicht in Olching, sondern in Sachsen. Die sechsköpfige Familie musste dort zu fremden Leuten in die Wohnung ziehen, um ein Dach über den Kopf zu haben. „Wir sind dort einfach reingesteckt worden, und die Bewohner waren darüber nicht besonders erfreut“, erzählt Pollak. Nach einigen Wochen beengten Zusammenlebens erhielt sie ein eigenes Quartier.

In Olching wurden ebenfalls viele Vertriebene auf private Häuser verteilt. „Aus dem durch die Not erzwungenen Zusammenleben von Einheimischen und Ausgewiesenen mussten sich auf beiden Seiten oft schwere Reibungen und Differenzen ergeben“, wurde an den amerikanischen Militärgouverneur damals berichtet. Die Wohnungsnot im gesamten Landkreis spitzte sich Anfang der 1950er-Jahre zu.

Das Straßenschild der Ordenslandstraße. © san

Deshalb bildete sich eine gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft mit 70 Mitgliedern – die Hälfte davon Geflüchtete. Sie errichtete am Westufer der Amper die ersten 16 Wohnungen. 1950 feierte das erste Haus der Baugenossenschaft Olching-Gröbenzell Richtfest. Die Gemeinde übertrug ihr daraufhin weitere, größere Bauvorhaben.

Ein Stück Heimat am Leben erhalten

Auf ehemaligem Bahngrund sollte eine Flüchtlingssiedlung entstehen. In Gröbenzell, das damals noch zu Olching gehörte, baute die Genossenschaft zudem an der Grünfinken- und der Sommerstraße. Pollak kam erst in den 1960er-Jahren nach Olching. Sie war 1956 nach München gezogen und nach ihrer Hochzeit mit ihrem Mann 1966 auf der Suche nach einer größeren Wohnung. In Olching wurden sie fündig.

Wehrmachtsbaracken am Werkskanal Mühlbach: Auch hier wohnten die Menschen. © Stadtarchiv Olching

Die beiden engagierten sich dort in der Ortsgruppe der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Diese war 1954 ins Leben gerufen worden, um die Bräuche aus der ehemaligen Heimat am Leben zu erhalten. Unter anderem entstand eine Singgruppe, die vor allem ostdeutsche Volkslieder zum Besten gab.

Mit einer Kranzniederlegung gedenken die Mitglieder zudem den Opfern der Vertreibung. „Es ist wichtig, dass die Erinnerung bleibt“, sagt Susanne Pollak. Deshalb begrüßt sie auch ausdrücklich, dass so viele Straßennamen in Olching einen Bezug zu den Heimatvertriebenen haben.

