Scharfe Kritik an Olchings Bürgermeister - „das Management ist einfach schlecht“

Das Olchinger Rathaus. Bürgermeister Andreas Magg wird von der CSU stark kritisiert. (Archivfoto) © mm

Mit heftiger Kritik an Bürgermeister Andreas Magg (SPD) beendet Olchings CSU die Sommerpause. Vor allem den Umgang Maggs mit den Finanzen der Stadt monieren die Christsozialen.

Olching – Bei dem Kritikpunkt der CSU-Stadträte geht es vor allem um den Umgang mit den städtischen Wohnungen. Das wurde in einem Gespräch deutlich, zu dem die Ortspartei geladen hatte. In einem Papier schrieben die Christsozialen gar von „kontinuierlicher Vermögens-Vernichtung“.

„Das Management ist einfach schlecht“, erklärte Fraktionssprecher Tomas Bauer. Allein die städtischen Wohnungen, ohne die Neubauten am Nöscherplatz und am Großen Berg, hätten einen Wert von 21,6 Millionen, erbrachten der Stadt aber 2021 einen Verlust von 109 000 Euro. Bei einer Rendite von lediglich drei Prozent müsse die Rendite aber mehr als 630 000 Euro betragen, hat die CSU errechnet.

Die Neubauten am Großen Berg und am Nöscherplatz erbrachten einen weiteren Verlust von knapp 144 000 Euro. Wobei das Defizit am Großen Berg nicht entstanden sei, weil die Stadt günstige Mieten anbieten wolle, wie Bauer kritisiert, sondern weil die Stadt viel zu aufwändig gebaut habe – teurer als die benachbarten genossenschaftlichen Wohnungen. So seien beispielsweise eingezogene Loggien statt auskragende Balkone erstellt worden.

Kosten für Buslinien sind zu hoch

Auch die Kosten für die City-Buslinie 831 sind der CSU ein Dorn im Auge. Allein diese verschlinge 400 000 Euro an städtischen Zuschüssen im Jahr, sämtliche weitere Buslinien dagegen insgesamt lediglich 199 000 Euro. Bauer fragt sich daher, „ob wir uns das in der jetzigen Situation leisten können“. Zumal die Busse oftmals fast leer durch die Stadt führen und Gebiete anführen, die auch durch andere Linien angefahren würden.

Zudem würden falsche Prioritäten gesetzt. Statt zu sparen habe der Ferienausschuss gegen die Stimmen der CSU zum 20-jährigen Bestehen des KOM ein zusätzliches Konzert beschlossen. Das bedeute Mehrkosten in Höhe von 5000 Euro.

Geld das sinnvoller hätte ausgegeben werden könne, etwas für sogenannte Niedrig-Energie-Cooler, die Mitarbeitern im Rathaus Temperaturen von über 30 Grad in ihren Zimmer erspart hätten. Einige Mitarbeiter seien in diesem Sommer aufgrund dieser Temperaturen sogar nach Hause geschickt worden, wusste Zweiter Bürgermeister Maximilian Gigl.

Für den Haushalt 2024 fordern die CSU-Stadträte „keine Neuverschuldung“. „Die Schulden sind hoch genug,“ betont Bauer, schränkt aber ein, es sei denn, sie werden durch neue Einnahmen finanziert. Allerdings wünschen sich die Christsozialen gleichzeitig Mehrausgaben, denn: Die im aktuellen Haushalt gestrichenen Mittel für Straßen- und Bauunterhalt, sowie die Weiterbildungsmittel für Rathausmitarbeiter müssten wieder erhöht werden. Grundstücke zu verkaufen um Haushaltslöcher zu stopfen lehnen sie ab. Zudem fordern sie die Restwärme der Müllverbrennungsanlage Geiselbullach, rund 230 000 Megawattstunden, und städtische Gebäude für Photovoltaik zu nutzen. Susanne Schwind

