Brandstifter muss sich wegen versuchten Mordes verantworten

Ein 27-Jähriger soll ein Wohnhaus in Olching angezündet haben. Er muss sich jetzt vor Gericht verantworten.

Olching/München – Ob bei der Brandstiftung Menschen zu Tode kommen, sei ihm gleichgültig gewesen, heißt es in der Anklage. Deshalb muss er sich am Landgericht wegen schwerer Brandstiftung und versuchten Mordes verantworten.

Er selbst hat sich beim Prozessauftakt am Mittwoch zu den Vorwürfen nicht geäußert. Ist er Pyromane? Oder sind die Taten Folge der Einnahme von Drogen, die er zeitweise verschrieben bekommen hat?

Feuer greift vom Gasgrill über

Laut Anklage hat der 27-Jährige in den frühen Morgenstunden des 8. Oktober vergangenen Jahres einen Gasgrill im Garten eines Mehrfamilienhauses in der Roggensteinerstraße in Olching angezündet. Schnell griffen die Flammen auf das Wohnhaus über, in dem vier Menschen schliefen.

Dass niemand verletzt wurde, war laut Anklage reiner Zufall: Einer der Bewohner ist wegen eines zischenden Geräusches aufgewacht, konnte die anderen wecken und die Feuerwehr rufen. Eine Bewohnerin leidet offenbar noch heute unter den psychischen Folgen. Der Sachschaden liegt bei rund 60 000 Euro.

Der Angeklagte soll der Feuerwehr beim Löschen zugeschaut und sich anschließend in einem Lichtschacht auf der gegenüberliegenden Straßenseite versteckt haben. „Bäuchlings“ sei er dort gelegen, als sie ihn angesprochen habe, berichtet eine Polizistin vor Gericht.

Auf die Frage, ob er den Brand gelegt hat, habe der Angeklagte geantwortet: „Hab’ ich halt gemacht.“ Das Spontangeständnis dürfte jedoch nicht verwertbar sein: Der 27-Jährige ist nämlich vorher nicht über sein Schweigerecht belehrt worden.

Unter dem Einfluss von Drogen

Der 27-Jährige stand unter Drogeneinfluss. Er gibt an, wegen einer Unterfunktion der Schilddrüse übergewichtig gewesen zu sein. Damit er abnimmt, habe ihm eine Ärztin Rezepte ausgestellt, mit denen er sich in der Apotheke Marihuana geholt habe.

Zum Zeitpunkt der Taten habe der Angeklagte allerdings nur noch gelegentlich Joints geraucht. Auf seine Schuldfähigkeit dürften weder die Drogen noch die rund eineinhalb Promille Alkohol im Blut Einfluss gehabt haben: In einem Untersuchungsbericht unmittelbar nach dem Brand in Olching ist er als „voll orientiert“ beschrieben.

Laut Anklage hat der Mann zwei weitere Brände in München gelegt. Von einem hat man ein Video auf seinem Handy gefunden. Nach dem anderen Brand ist er – wie in Olching – in Tatortnähe aufgegriffen worden.

Möglicherweise wird er sich am nächsten Verhandlungstag zu den Vorwürfen äußern. Das jedenfalls hat sein Verteidiger Michael Weiss angedeutet. Stellt sich heraus, dass er an Pyromanie leidet, würde dies wohl zu einer verminderten Schuldfähigkeit und damit zu einer geringeren Strafe führen. Andererseits muss der 27-Jährige in dem Fall damit rechnen, in die Psychiatrie eingewiesen zu werden.

