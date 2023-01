Viele Photovoltaik-Anfragen - aber Olching will lieber Windkraft im Moos

Von: Kathrin Böhmer

An der Feldgedinger Straße im Graßlfinger Moos will ein Projektentwickler eine Freiflächen-PV-Anlage bauen. © mm

In Zeiten der Krise sind alternative Energien hoch im Kurs: Investoren setzen vermehrt auf Freiflächen-Solaranlagen. Die Kommunen haben in letzter Zeit viele Anfragen erhalten.

Olching – Auch in Olching tut sich etwas in der Richtung. Tabu bleibt aber ein Standort im Graßlfinger Moos, den ein Projektentwickler gepachtet hat – Windkraft und Idylle gehen hier vor.

9,5 Hektar

Ein Projektentwickler will mitten im Graßlfinger Moos eine Freiflächen-Photovoltaikanlage errichten. Es handelt sich um eine Fläche von rund 9,5 Hektar im Nordosten des Stadtgebietes an der Feldgedinger Straße, unmittelbar an der Stadtgrenze zu Bergkirchen. Nach eigenen Angaben des Projektentwicklers wurde ein langfristiger Pachtvertrag geschlossen. Die Anlage soll etwas kleiner werden als zum Beispiel die an der Roggensteiner Straße bei Puchheim.

Bislang sieht es allerdings nicht so aus, als könnte hier eine neue „Stromfabrik“ gebaut werden. Der Olchinger Stadtentwicklungsausschuss hat das Vorhaben einstimmig abgelehnt. Das Bauamt hält die Fläche aus mehreren Gründen für ungeeignet.

Bei Bergkirchen

So widerspreche sie dem Kriterienkatalog, den sich die Stadt bezüglich der Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auferlegt habe. Eines der Argumente: An der Grenze zu Bergkirchen könnte ein Windrad entstehen, was auch schon früher im Gespräch war. „Es ist der einzige mögliche Standort in Olching“, erklärt Bauamtschef Markus Brunnhuber auf Tagblatt-Anfrage. Dies ist im landkreisweiten Teil-Flächennutzungsplan dargestellt (neben der rein landwirtschaftlichen Nutzung). Das Verfahren wurde aber eingestellt.

Solar und Windkraft schließen sich nicht aus

Dass Windkraft und Sonne im Doppelpack per se nicht erlaubt sind, gehört im Übrigen seit vergangenem Oktober der Vergangenheit an. Eingesetzt hatte sich hierfür Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Er ließ verlauten, dass in Vorranggebieten für die Windenergienutzung im Freistaat künftig ebenso Freiflächen-Photovoltaikanlagen errichtet werden könnten. Ausschlaggebend war ein Fall in Mittelfranken. Ergebnis: Es mache durchaus Sinn, die Fläche unter dem Windrad ebenfalls zur Erzeugung von Strom zu nutzen.

In Olching ist die Sache aber laut Bauamtschef Brunnhuber anders gelagert. Man habe sich in dem eigenen Kriterienkatalog darauf geeinigt, dass eine Fläche für Windkraft ein Ausschlussgrund für Photovoltaik sei.

Es ist aber nicht das einzige Argument. „Es gibt einfach deutlich geeignetere Flächen als diese“, sagt Brunnhuber. So geht es auch um das Landschaftsbild. Sprich: die ländliche Idylle. Der sogenannte bedeutende Grünzug wird durch den Regionalplan geschützt.

Der Ascherbach

Bislang gibt es keinen „Störfaktor“ an der Stelle im Graßlfinger Moos auf der ehemaligen Haselnussplantage und den angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen. Gegenüber befinden sich zudem mehrere (Fisch-) Weiher und etwa der Ascherbach.

Grundsätzlich bevorzugt man laut Brunnhuber Areale, die bereits eben solche Störfaktoren aufweisen, zum Beispiel die Nähe von Autobahn oder Straße. So sei es etwa bei der Anlage am kleinen Olchinger See, wo ein ortsansässiger Betreiber ein Solarfeld errichtet. Die Fläche liegt nahe an den Bahngleisen. Hier gab es grünes Licht.

Bauamtsleiter Brunnhuber spricht auf Nachfrage außerdem davon, dass es eine wahre Goldgräberstimmung in Sachen Sonnenenergie gegeben habe. „Jetzt flaut sie allerdings schon etwas ab.“ Trotzdem müsse man schon aufpassen, dass die Standorte noch Sinn machen.

Es bleibe außerdem abzuwarten, was die Windenergieplanung in Folge des Wind-an-Land-Gesetzes bringe. Dies soll den Ausbau beschleunigen. Es tritt im Februar in Kraft. Derzeit laufe die Planung auf Landes- und Regionalebene.

