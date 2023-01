Richtiger Ort und richtige Straße: Vier Olchinger räumen bei Lotterie ab

Von: Peter Loder

Wohnen in Olching in der Straße, für die es den Hauptgewinn gab: Die Nachbarn Fred (l.) mit Ehefrau Maria sowie Mara (2.v.r) und Günter (r.). © POSTCODE LOTTERIE/WOLFGANG WEDEL

Imaginärer Geldregen auf dem Sportplatz in Olching: 421 Losbesitzer freuten sich am Samstag über einen Gewinn bei der Deutschen Postcode-Lotterie. Vier Hauptgewinnern bescherte die Glücksfee sogar sechsstellige Summen. Was die Olchinger, die allesamt in einer Straße wohnen, mit dem Geld vorhaben, wissen sie sofort.

Olching – 8181 Postleitzahlen für Orte gibt es in Deutschland. Jeden Monat wird eine bei der Deutschen Postcode-Lotterie ausgelost. „82140“ lautete die jüngste Ziehung. Die Postleitzahl gehört zu Olching. In der Stadt wohnen zwar 28 000 Einwohner, doch nur unter 421 von ihnen wurden jetzt insgesamt 700 000 Euro verteilt. Die Glückspilze waren zum Stichtag in Besitz eines oder mehrerer der Lose. Diese kann man für 12,50 Euro kaufen. Maximal drei Stück werden pro Person ausgegeben.

Postcode-Lotterie in Olching: 700 000 Euro gehen an vier Anwohner

Weitere 700 000 Euro gibt es für einen zweistelligen Buchstaben-Code, der für eine Straße steht. Je weniger Losbesitzer dort wohnen, desto höher ist der Gewinn. Bei der jüngsten Ziehung traf das auf vier Losbesitzer zu, die in der betreffenden Straße wohnen. Für sie gab es somit je ein Viertel des Hauptgewinns in Höhe von je 175 000 Euro.

Zwei Olchinger sind zunächst sprachlos, als sie ihre goldenen Kuverts öffnen, die ihnen der Lotterie-Botschafter Giuliano Lenz – ehemaliger Mister Germany aus Konstanz – übergibt. In dem Umschlag von Günter und seiner Frau Mara stecken je 175 000 Euro. Die beiden sind verheiratet und nahmen beide mit je einem Los an der Postcode-Lotterie teil. Das bedeutet, dass sie plötzlich um 350 000 Euro reicher sind.

Ein Teil des Gewinns möchten sie spenden

Was sie mit dem Gewinn anstellen, wissen die beiden Olchinger sofort: Einen Teil davon will das Ehepaar an regionale Wohltätigkeits-Institutionen spenden, außerdem den beiden Söhnen finanziell unter die Arme greifen und das in die Jahre gekommene Haus renovieren. „Da sind einige Sachen neu einzurichten“, sagt Günter.

Der 63-Jährige lebt von Kindesbeinen an gleich neben dem zweiten Hauptgewinner des Tages: Fred. Er ist zwar drei Jahre jünger als Günter, „doch wir sind beide Ureinwohner von Neu-Esting“. Auch Fred zieht ein großes Gewinner-Los aus seinem goldenen Kuvert hervor. Das mit Ehefrau Maria geführte Konto wird nun um 175 000 Euro aufgefrischt. „Wir wissen noch nicht, was wir mit dem ganzen Geld machen. Aber das entspannt die Zukunft. Es erleichtert einiges“, sagt Fred, der den Loskauf als zweitbeste Entscheidung seines Lebens bezeichnet – „nach meiner Frau“. Die soll eine neue Küche bekommen.

Der vierte Großgewinner aus Neu-Estings Siegerstraße will anonym bleiben und mischt sich auch am Nachmittag nicht unters 400-köpfige Jubelvolk. Die glücklichen Gewinner haben sich auf dem Olchinger Fußballplatz versammelt, um die ebenfalls in Goldkuverts verpackten 1225-Euro-Schecks in Empfang zu nehmen.

Olchings Bürgermeister Andreas Magg ist auch dabei und spricht von „einem großen Glück, das nach dem Vorort in Maisach nun auch unsere Stadt erreicht hat“. Erst im April 2021 wurde bei der Deutschen Postcode-Lotterie die Maisacher Postleitzahl „82216“ gezogen.

Postcode-Lotterie: Olchinger hat schon mehrmals gewonnen

Mehrfacher Gewinner: Hans-Jürgen Budich (mit Ehefrau Theresia) hat schon oft beim Glücksspiel abgesahnt. © Peter Weber

Zu den vielen Hauptdarstellern vor den Kameras gehören auch Hans-Jürgen Budich und Ehefrau Theresia. Der ehemalige Brucker Amperoase-Chef hat in den 1980er-Jahren schon mehrmals Erfahrungen mit Glücksspiel in TV-Studios gemacht und unter anderem beim legendären Sat1-Glücksrad Sachpreise im Wert von mehr als 20 000 Euro abgeräumt. Nun freut er sich ebenso wie 307 weitere Olchinger „Kleingewinner“ über seinen Anteil in Höhe von 1225 Euro.

Genauso glücklich sind Fußball-Schiedsrichter Konrad Hainzinger und Ehefrau Christa. Bei den beiden wird das Geld nicht lange auf dem Konto liegen: „Unsere Waschmaschine ist 30 Jahre alt, wir brauchen dringend eine neue“, sagt Konrad Hainzinger. 77 weitere Olchinger Mitspieler haben sich gleich zwei Lose besorgt und damit je 2450 Euro verbucht. Auf 35 Dreierpack-Glückliche warten 3675 Euro.

Gröbenzeller Verein erhält Spende

Für den sozialen Zweck: Giuliano Lenz überreicht einen Scheck an Nina Helleberg vom Verein KinderLeicht. © Peter Weber

Ein weiterer regionaler Gewinner ist der in Gröbenzell gegründete KinderLeicht-Verein. Denn ein Großteil der Postcode-Erlöse kommt sozialen Zwecken zugute. Im Olchinger Fall sind das 30 000 Euro. Projektleiterin Nina Helleberg nahm den Scheck von Glücksboten Giuliano Lenz entgegen. Das Geld soll unter anderem für den Ernährungsunterricht an Schulen verwendet werden.

82216 war vor rund zwei Jahren die Glücks-Postleitzahl für 104 Gewinner aus Maisach. Dort hatten im April 2021 100 Losbesitzer jeweils 5158 Euro gewonnen. Eine derartige geografische Nähe zweier Gewinnerorte gab es in der seit 2016 ausgespielten Postcode-Lotterie noch nie. Dafür hat es das thüringische 3200-Seelen-Örtchen Gräfenroda schon zweimal getroffen.