Tafeln feiern und sehen besorgt nach vorne

Teilen

Im Olchinger KOM feierten die Olchiger und Maisacher Tafeln gemeinsam ihr Jubiläum. © weber

Die Olchinger und die Maisacher Tafel haben in der Kulturwerkstatt KOM gemeinsam ihr Jubiläum gefeiert. Trotz guter Stimmung stand der Abend auch im Zeichen der bevorstehenden vielfältigen Herausforderungen.

Olching – Vor 20 Jahren ist die Olchinger Tafel gegründet worden, fünf Jahre später die Maisacher. Beide werden von der Bürgerstiftung für den Landkreis betrieben. Eigentlich hätte die Feier schon im Januar begangen werden sollen, aber Corona vereitelte das Vorhaben. Und so mussten die Partypläne bis jetzt ruhen. Zusammen mit ihren rund 90 Gästen konnten die ehrenamtlich tätigen Tafelhelfer endlich auf sich selbst anstoßen.

Viele Senioren

Um bei der Tafel zu helfen, opfern die Ehrenamtlichen jede Woche aufs Neue ihre Zeit. Sie krempeln die Ärmel hoch, um Lebensmittelspenden zu organisieren, abzuholen, zu sortieren und an Bedürftige auszugeben. Viele Menschen wüssten ohne diese Spenden nicht, wie sie über die Runden kommen sollten. Zu ihren Kunden zählen Senioren mit zu geringer Rente, Arbeitslose, die unter den Härten der Hartz-IV-Reform leiden, ebenso wie jene, die zwar Arbeit haben, sich und ihre Familie davon aber nicht ausreichend versorgen können. Und obendrein kommen seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine noch jede Menge Schutzsuchende, was die Tafelläden an ihre Grenzen bringt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Dass sich die Alltagshelden von der Tafel ihre Feier redlich verdient haben, darüber waren sich Festredner und Publikum einig. Und so dankte Günther Bertram, Vorstand der Bürgerstiftung, den Helfern „für all ihre Dienste“ und dafür, dass „keiner oder keine ohne Lebensmittel die Tafel verlassen muss“. Eine besondere Ehrung wurde Gerda Bergler zuteil, die nicht nur 18 Jahre bei der Tafel half, sondern davon über zehn Jahre die Olchinger Zweigstelle leitete.

Aktueller denn je

Olchings Bürgermeister Andreas Magg sagte, dass die Idee der Tafel aktueller denn je sei. Er verwies darauf, dass neben der Herausforderung durch die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine auch aufgrund der Energiekrise mehr Menschen auf Hilfe angewiesen sein werden. Er fügte an: „Eigentlich wünschen wir uns, dass es einen 30. Geburtstag nicht gibt, weil wir sie nicht mehr brauchen.“

Auch Maisachs Bürgermeister Hans Seidl hatte nichts als Lob übrig für eine Erfolgsgeschichte, die nachdenklich machen sollte. Für ihn leisten die Ehrenamtler viel für „Humanität, Integration, Friedenstiften“.

Herausforderungen

Der Olchinger Tafelleiter Dieter Deinerts sprach von kommenden personellen und organisatorischen Herausforderungen und betonte, dass die aktuellen Räume nicht mehr ausreichten. Er bat Bürgermeister Magg um Hilfe bei der Suche nach einem geeigneten Standort. Auch verwies er darauf, dass es mehr ehrenamtliche Helfer brauche – und er scherzte: „Jeder, der hier rausgeht, bekommt einen Aufnahmeantrag von uns.“

Der Leiter der Maisacher Tafel, Norman Wenke, teilte seine Sorgen. So habe man zur Bewältigung des Ansturms zwar einen zweiten Ausgabetag in Maisach einrichten können, aber die Lebensmittel würden knapp.

Mehr Unterstützung

Bayernweit versorgen rund 170 Tafeln über 200000 Bedürftige. Sie sind aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine und der dadurch ausgelösten Energiepreiskrise auf mehr Unterstützung seitens der Politik, der Lebensmittelproduzenten und der Händler angewiesen. Das allein wird aber nicht reichen. Es werden auch Spenden von Privatpersonen und tatkräftige Unterstützung benötigt. Laut Katrin Rizzi, Geschäftsführerin der Bürgerstiftung, wird im Landkreis zudem nach einem Helfer gesucht, der bei der Tafel seinen Bundesfreiwilligendienst leistet. (Patrick Tietz)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.