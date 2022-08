Trickbetrüger schlagen auf Supermarkt-Parkplatz zu - Frau am Auto abgezockt

Eine Maisacherin räumte ihren Einkauf in ihr Auto, als sie von einem Unbekannten angesprochen wurde (Symbolbild). © Matthias Balk/dpa

Mit einem dreisten Trickbetrug wurde eine Frau beim Einkaufen abgezockt. Die Dame saß im Auto, als ein Mann sie ansprach. Später fehlten 200 Euro.

Olching - Eine 73-jährige Maisacherin wurde beim Einkaufen Opfer eines Trickdiebstahls. Ein Unbekannter klaute mit einem dreisten Ablenkungsmanöver 200 Euro aus ihrem Geldbeutel.

Am Freitag war die Frau gegen 11.30 Uhr in einem Supermarkt in der Hauptstraße einkaufen. Danach räumte sie die Lebensmittel in ihren Pkw und setzte sich bei geöffneter Fahrertüre kurz ins Fahrzeug. Wie die Polizei mitteilt, fragte ein Mann die 73-Jährige, ob er ihren Einkaufswagen haben könne.

Da er eine Zwei-Euro-Münze hatte wollte die Frau ihm einen Euro zurückgeben. Er bat sie daraufhin um zwei 50-Cent-Münzen. Als die Frau im Kleingeldfach des Portemonnaies suchte, rief der Unbekannte plötzlich „Achtung!“. Die Dame schaute auf und sah, wie ein schwarzer SUV mit FFB-Kennzeichen auf ihren Pkw zufuhr.

Der Fahrer bremste erst kurz vor ihrem Auto ab, setzte zurück und fuhr in die daneben befindliche Einfahrt. Als der SUV weg war, gab die Maisacherin dem Mann das Kleingeld. Dieser ging anschließend mit dem Einkaufswagen weg.

Erst später bemerkte sie, dass ihr der Unbekannte 200 Euro aus der Geldbörse entwendet hatte. Den Mann beschreibt die Frau laut Polizei mit wenig bis gar keinen Haaren und, dass er mit ausländischem Akzent Deutsch sprach. Der SUV-Fahrer war vermutlich groß und stämmig. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter (08142) 2930 zu melden.