Mann filmt junge Mädchen an Bushaltestelle, beschimpft und beleidigt sie

Von: Kathrin Böhmer

An einer Bushaltestelle am Olchinger S-Bahnhof hat ein Mann vier Mädchen belästigt. © ike

Ein etwa 40-jähriger Familienvater hat vier Mädchen an einer Bushaltestelle am Olchinger S-Bahnhof belästigt. Er filmte die Gruppe. Als die Teenager ihn baten, das zu unterlassen, eskalierte die Situation.



Olching - Zu einem sonderbaren Vorfall kam es am Samstag gegen 17.15 Uhr an der Bushaltestelle am Olchinger S-Bahnhof. Vier Mädchen im Alter zwischen 13 und 14 Jahren kamen zur nahegelegenen Polizeiinspektion Olching und teilten mit, dass sie soeben von einem etwa 40-jährigen Mann belästigt wurden. Das geht aus dem Polizeibericht der Olchinger Inspektion vom Sonntag hervor.

Der Mann hatte demnach einen kleinen, etwa dreijährigen Jungen und ein Mädchen, das ebenfalls im gleichen Alter wie die Geschädigten waren, bei sich. Er saß zunächst auf der Bank der Bushaltestelle, wo sich die vier Teenager gerade ebenfalls aufhielten. Der Mann filmte oder fotografierte die vier Teenager.

Situation an der Bushaltestelle in Olching eskaliert völlig

Als sie ihn ansprachen, dies zu unterlassen beschimpfte und beleidigte er die Mädchen in schlimmster, auch sexistischer Form. Auch das Mädchen, das mit dem Mann unterwegs war, versuchte ihn zu beruhigen. Ein Passant, der die ganze Situation beobachtet hatte und einschreiten wollte, wurde ebenfalls in übelster Art und Weise von dem 40-Jährigen beschimpft.

Währenddessen verlor er offensichtlich wohl sein eigenes Kind völlig aus den Augen: Der Bub rannte plötzlich auf die Straße. Eines der Mädchen hielt ihn gerade noch fest und konnte verhindern, dass der Kleine vor ein herannahendes Auto rannte. Kurze Zeit später kam eine Frau in einem grauen VAN vorbei, hielt an und holte den Mann und die zwei Kinder ab.

Die Polizei Olching bittet Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden. Die Telefonnummer hierfür lautet (08142)2930.