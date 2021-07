Ehrung für 25 Jahre Kommunalpolitik: „Ich glaube an ein Happy End bei der Umfahrung“

Olching

Wer ihren Namen hört, dem wird vor allem eines einfallen: die Südwestumfahrung. Es ist die Mission von Maria Hartl, für die sie als Kommunalpolitikerin und als vom Verkehr geplagte Anwohnerin leidenschaftlich kämpft.

Olching – Schon sehr, sehr lange, ohne dass bislang auch nur ein Stück der Trasse gebaut wurde. Nun wurde Hartl für 25 Jahre Mitgliedschaft im Gemeinde- beziehungsweise Stadtrat geehrt. Im Interview spricht sie darüber, wie sie die Zeit verändert hat.

Ein Rückblick auf 25 Jahre: Was schießt Ihnen da als Erstes durch den Kopf?

Menschen! Ich habe noch nie so viel mit so vielen Menschen geredet. Vieles kommt da zur Sprache, nicht nur Politisches. Ich habe oft gespürt, was mir für ein Vertrauen entgegengebracht wird. Danke dafür!

Wie hat die lange Zeit im politischen Gremium Sie persönlich verändert?

Ich bin kämpferischer, kritischer und pragmatischer geworden. Ich habe gelernt, Dinge zu sehen, die nicht meinem jeweiligen Lebensalter entsprechen beziehungsweise mit denen ich nicht konfrontiert bin. Vom Kleinkind bis hin zu Senioren, Menschen mit Behinderungen und sozial Schwachen, man muss sich für alle stark machen.

Sie nehmen kein Blatt vor den Mund. Ingrid Jaschke von den Grünen haben Sie neulich bei der Diskussion um eine Grünflächen-Satzung gesagt, dass sie ja nicht einmal einen eigenen Garten hätte und gar nicht wüsste, wie viel Arbeit das mache. Sie als Anwältin der Bürger – ist das Strategie?

CSU-Vize-Fraktionssprecherin Maria Hartl, hat die Ehrennadel der Stadt am vergangenen Donnerstag entgegengenommen. Mit 36 Jahren wurde sie 1996 in den Gemeinderat gewählt. Die Zeit hat sie kämpferischer gemacht, sagt sie.

Ich nenne gerne Roß und Reiter. Es ist eine Mischung aus Herzblut und Strategie. Wenn meine Kollegin aus ihrer ideologischen Enge heraus eine Satzung will, von der sie selbst nicht betroffen ist, dafür aber zahlreiche Olchinger, dann ist das eine direkte Namensnennung wert. Stammtischnähe ist für mich die Würze in der Politik.

Der Anteil der weiblichen Stimmen, die lautstark ihre Meinung artikulieren, ist im Stadtrat in der Minderheit. Frau, Mann oder Gender generell – welche Rolle spielt das für Sie?

In meiner politischen Tätigkeit keine. Schlimm finde ich, dass die deutsche Sprache verschandelt wird. Ich bin eine Frau und so fühle ich mich wohl. Frauen und Männer unterstützen sich, wenn sie gleich ticken. Das ist der Normalfall. Also hätte ich auch als Frau ein weiblicher Bürgermeister werden können, vorausgesetzt die Bürgerinnen und Bürger hätten mir ihr Vertrauen geschenkt.

Sie wurden 2017 Vize-Bürgermeisterin. Beim Faschingszug wurde Ihnen ein Wagen gewidmet: der Rathausdrachen. Können Sie darüber lachen?

Über den Rathausdrachen habe ich mich total gefreut. Wenn was geschmerzt hat, dann meine Lachmuskeln. Das hat der MSC Olching richtig gut gemacht. Außerdem stimmt es, dass ich manchmal schnaube und die Hörner sind auch nicht ganz verkehrt.

Neben der Südwestumfahrung – was fällt den Menschen noch ein, wenn sie ihren Namen hören?

Osterhase und Nikolaus. Von denen soll ich einen Gruß an die Kinder ausrichten.

Apropos Südwestumfahrung: Glauben Sie noch an ein Happy End?

Selbstverständlich. Ein guter Anfang braucht Begeisterung, ein gutes Ende Disziplin.

Und für Ihre kommunalpolitische Karriere: Was ist da weiter geplant?

(lacht) Erst werde ich ein Mann und danach gleich Bürgermeister. Ich werde bis zur nächsten Kommunalwahl meine politische Arbeit in altgewohnter Manier fortführen und für die Menschen da sein. Dann höre ich mir das Lied von Udo Jürgens „mit 66 Jahren, da fängt das Leben an“ an – und entscheide.

Stimmt es denn eigentlich, dass Sie noch nie Wodka getrunken haben?

Ja, das stimmt! Ich trinke ganz wenig Alkohol.

Und wie würden Sie Ihre erste Fahrt auf der Südwestumgehung feiern?

Dann setze ich mich in der Dunkelheit, ohne Verkehrslärm, auf meine Hausbank und trinke eine Flasche Olchinger Dunkel. Ganz in Ruhe, ganz für mich allein.

