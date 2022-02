Straßennamen: Eine kleine Frau, die Großes leistete

Von: Andreas Schwarzbauer

Seit 2010 steht dieses Straßenschild. © san

Eine der wenigen Frauen, die es auf ein Straßenschild in Olching geschafft hat, ist Maria Stieren. Die Ordensschwester hat im Osten von Afrika ein Hilfsnetz aufgebaut, das Leben rettet. Und zwar in mehrfacher Hinsicht.

Olching – Es ist nur ein kleiner Weg in der Nähe des Olchinger Sees, leicht zu übersehen. Benannt ist er nach einer Frau, die Großes geleistet hat. Maria Stieren hat in Puma in Tansania aus dem Nichts eine Missionsstation aufgebaut, in der täglich hunderte Menschen mit Nahrung und Wasser versorgt werden.

Geboren wurde Maria als Lydia Stieren am 21. Juli 1923 in Fürstenfeldbruck. Sie wuchs mit drei Geschwistern in Olching auf. Ihre Eltern betrieben neben der Kirche erst einen Getränkehandel, später ein Lebensmittelgeschäft. Nach ihrer Mittleren Reife arbeitete sie als Hauswirtschaftslehrerin, ehe sie in den letzten Kriegstagen 1945 ins Kloster Bernried eintrat. Nach ihrer Zeit als Novizin unterrichtete sie wieder. Doch ihr großes Ziel war es, Missionarin zu werden.

Mutter Maria mit dem großen Herzen. © mm

1959 erfüllte ihr der Orden den Wunsch und schickte sie nach Tansania. Dort blieb sie zwölf Jahre. Nach ihrer Rückkehr trat sie aus dem Kloster aus, um eine eigene Ordensgemeinschaft zu gründen: die Mütter vom Heiligen Kreuz. Sie wird zur Generaloberin, als Mutter Maria.

1976 kehrte sie nach Tansania zurück, um in Puma mit sechs Afrikanerinnen eine Missionsstation aufzubauen. Sie übernahmen eine verlassene und halbfertige Missionskirche inmitten von kargem Land. „Ich selbst hatte nicht mehr als zehn Mark in der Tasche und viel Gottvertrauen im Herzen“, erinnerte sich Stieren später.

Einfache Lehmhütte

Die Frauen errichteten eine einfache Lehmhütte, die mit der baufälligen Kirche als Kloster diente. In einem sechs Quadratmeter großen Raum beteten und sangen die Schwestern. Die Gemeinschaft wuchs rasch. „Schon nach ein paar Wochen kamen einige Burschen angeschlichen, später dann schulentlassene Mädchen, die mit uns beten wollten. Einige von ihnen gingen nicht mehr. Sie wollten in unserer Gemeinschaft bleiben“, berichtete Stieren.

Anfang der 1980er-Jahre gehörten der Mission bereits über 100 Schwestern an. Auch eine Männerabteilung des Ordens war gegründet worden. Zudem entstanden eine Schule, an der Mädchen heute noch eine Ausbildung zur Schneiderin machen können, sowie Kindergärten. Stieren und ihre Mitstreiter bauten eine Klosterfarm auf, auf der sie Mais, Hirse und Maniok, eine kartoffelähnliche Wurzel, anbauten. Dadurch konnten sie die Bevölkerung, die regelmäßig von Dürreperioden heimgesucht wurde, mit Nahrung versorgen. Eine Armenspeisung entstand.

Später kamen ein Krankenhaus mit 98 Betten und Entbindungsstation sowie ein kleines Altenheim dazu. Außerdem bohrte der Orden einen 80 Meter tiefen Brunnen. Das Trinkwasser wird an die Bedürftigen verteilt, der übrige Teil in einer Fabrik abgefüllt und verkauft. Für Einnahmen plus Arbeitsplätze. Später entstanden noch zwei Außenstationen.

In Brasilien eröffnete Stieren ein Kinderheim, in München ist ein Pflegeheim. Unterstützung erhielt Stieren aus Olching. Dort gründete sich der Freundeskreis der Mutter vom Heiligen Kreuz. Vorsitzende Brigitte Friedl kam über ihren Vater, der mit Stieren zur Schule gegangen war und später für sie Holzkreuze herstellte, mit Stieren in Kontakt. Ihr habe die kleine Frau von Anfang an sehr imponiert, sagt Friedl. „Sie ist mir mit ihren 1,45 Meter bis zur Schulter gegangen, hat aber mit ihrer Energie und ihrem Glauben Unglaubliches geleistet.“ Noch heute bastelt und verkauft Friedl mit Unterstützern Adventsgestecke und Osterkerzen. Der Erlös geht an die Stiftung „Mutter Maria Stieren“. Stieren starb 2008 in einem Krankenhaus in Nairobi mit 84 Jahren. Bereits 2006 hatte Olching sie zur Ehrenbürgerin ernannt. Im Jahr 2010 folgte dann die Benennung des kleinen Weges am Olchinger See als Anerkennung für die kleine Frau.

Mit der Frauenquote bei den Straßennamen sieht es ziemlich mies aus

In Olching seien immer noch zu wenige Straßen nach Frauen benannt, meint Stadtarchivarin Angelika Steer. Eine Frau, die es ihrer Meinung nach schon lange verdient hätte, ist Gretl Bauer. Bauer hat das Kinderheim in Neu-Esting an der heutigen Palsweiser Straße aufgebaut und als Halbjüdin trotz der Schikanen durch die Nationalsozialisten lange weitergeführt.



Nachdem sie zunächst nur noch jüdische Kinder aufnehmen durfte, musste sie 1938 schließen. Nach dem Zweiten Weltkrieg gründete sie das Kinderheim neu und nahm anfangs Kinder ausgebombter Familien aus Berlin auf. Außerdem organisierte sie ab 1945 Diskussionsrunden, Lesungen und Musikveranstaltungen. Daraus ging die Volkshochschule Fürstenfeldbruck hervor.



Bauer war Vorsitzende. Das Kinderheim führte sie bis zum Jahr 1963. Ihr Sohn, der Kinderarzt Wolfgang Bauer, betrieb dort anschließend für einige Jahre eine Säuglingsstation. 1972 wurde das Haus abgerissen und das Grundstück mit Reihenhäusern bebaut. In Olching erinnert bisher nur der Gretl-Bauer-Saal im Kulturzentrum KOM an die engagierte Frau. san

