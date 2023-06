Mit dieser Rikscha können Senioren Ausflüge unternehmen

Von: Kathrin Böhmer

Gleichmal eine Probefahrt gemacht: Horst Schuller (l.) fuhr seine ersten Gäste mit der Seniorenrikscha an die Amper. © BÜRGERSTIFTUNG FFB

Mal schnell von Eichenau nach Olching düsen und sich dabei den Wind um die Nase wehen lassen: Das ist möglich in der Senioren-Rikscha.

Olching – Gesteuert wird sie von Horst Schuller. Finanziert wird sie vom Sighart-Fonds für Senioren der Bürgerstiftung. Hieraus floss auch schon das Geld für die erste „Amper-Rikscha“ in Fürstenfeldbruck. Da diese laut Bürgerstiftung ein voller Erfolg war, startete nun ein zweites Projekt im östlichen Landkreis. Die zweite Amper-Rikscha wurde am Alten- und Pflegeheim Laurentiushaus in Olching in Betrieb genommen.

Als Projektleiter Horst Schuller vor dem Heim vorfuhr, bildete sich schnell ein Grüppchen von Senioren, die eine Probefahrt machen wollten und jeweils begeistert von ihrer Tour an die Amper zurückkamen. Die Rikscha wird im Laurentiushaus stationiert sein und von dort für die Seniorenheime in Olching, Eichenau und voraussichtlich Gröbenzell fahren.

Mit der Amper-Rikscha möchte die Bürgerstiftung es Bewohnern von Seniorenheimen ermöglichen, Ausflüge in die nähere Umgebung zu machen und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Für die Touren in Olching, Eichenau und Gröbenzell werden noch ehrenamtliche Fahrer gesucht. gar

Interessenten melden sich in der Bürgerstiftung per E-Mail an info@buergerstiftung-lkr-ffb.de.

