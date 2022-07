„Tod billigend in Kauf genommen“: Mord-Attacke mit abgebrochener Weinflasche

Von: Nina Gut

Der Fall wird jetzt am Gericht verhandelt. © picture alliance / dpa / David Ebener

Ein 48-Jähriger soll einen anderen Mann in einem Arbeiterwohnheim brutal angegriffen haben. Der Prozess läuft.

Olching – Als er den Gerichtssaal in Handschellen betritt, senkt er den Kopf. Dann nimmt er langsam auf der Anklagebank Platz und schaut kurz ins Publikum. Der 48-jährige Arbeiter von der Elfenbeinküste soll am 24. September vorigen Jahres einen schlimmen Angriff in einer Arbeiterunterkunft in Olching verübt haben. Mit einem abgebrochenen Flaschenhals soll er auf einen polnischen Arbeiter eingestochen haben.

Seit Donnerstag muss er sich wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung und versuchter schwerer Körperverletzung vor dem Landgericht München II verantworten. Der Angeklagte wollte sich zu Prozessauftakt nicht zu der Tat äußern.

Der Angeklagte und das spätere Opfer bewohnten jeweils ein Zimmer in der Olchinger Unterkunft. Als die polnischen Arbeiter am frühen Abend des 24. September von der Arbeit heimkamen, gebärdete sich der betrunkene 48-Jährige ihnen gegenüber aggressiv und gebieterisch. So heißt es in der Anklage der Staatsanwaltschaft.

Wieder beruhigt?

Dabei habe er vor allem das spätere Opfer verfolgt und provoziert, sodass es zum Streit kam. Der Pole entfernte sich schließlich und setzte sich in den Vorgarten, um eine Zigarette zu rauchen. Er ging davon aus, dass sich der Ivorer nun wieder beruhigt habe.

Der Angeklagte zog sich auch tatsächlich für rund zwanzig Minuten in sein Zimmer zurück. Doch anstatt sich zu beruhigen, regte er sich offenbar weiter auf. Laut Anklage ging er in den Garten hinter dem Haus, zerbrach dort eine Weinflasche und behielt den Flaschenhals mit dem abgesplitterten Glasrand in der Hand. Damit trat er gegen 17.40 Uhr aus der Eingangstür.

Täuschung

Um den Polen und auch zwei weitere Arbeiter, die im Vorgarten saßen, zu täuschen, rief er noch unmittelbar vor dem Angriff „Mariusz, my friend!“ (Mariusz, mein Freund). Laut Staatsanwaltschaft tat er das, „um sich die Arg- und Wehrlosigkeit des Geschädigten für seinen Angriff zu erhalten“. Dann stach er ihm wuchtig mit dem abgebrochenen Flaschenhals in Richtung Kopfvorderseite in die Region der Augen.

Böse Absicht

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er beabsichtigte, den Geschädigten schwer zu verletzen, „damit dieser zumindest auf einem Auge erblinde“. Er traf ihn rund um das linke Auge im Bereich der Augenbraue, des Lids, des Nasenansatzes und der Wange. Das Opfer erlitt zwei klaffende Fleischwunden und einen Nasenbeinbruch.

Nachdem der Pole mit seinem Kopf nach vorne kippte, stach der Ivorer erneut mit dem abgebrochenen Flaschenhals zu und traf ihn am rechten Hinterkopf in der Nähe des Ohres, wo er eine weitere Schnittwunde verursachte. Das Opfer floh Richtung Straße.

Der Täter verfolgte es und wollte erneut zuschlagen. Das konnte ein mutiger Zeuge verhindern, der den Verfolger am Arm packte und dem Angriff ein Ende setzte. Die stark blutenden Wunden mussten sofort notärztlich versorgt und dann im Krankenhaus Fürstenfeldbruck weiterbehandelt werden. Laut Staatsanwalt nahm der Ivorer den möglichen Tod des Polen billigend in Kauf.

Nachdem der Angeklagte nicht zu den Vorwürfen aussagt, muss die Tat nun über die Zeugen rekonstruiert werden. Der Prozess dauert an.

