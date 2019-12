Plötzlich war Smolis Maschine weg: Motorrad von Speedway-Star gestohlen

Martin Smolinski ist fassungslos. Dem Speedway-Weltmeister wurde vor einem Hotel im schwedischen Göteborg eine seiner Rennmaschinen gestohlen – aus einem verschlossenen Transporter. Dabei können die Diebe das Spezial-Motorrad nicht einfach verkaufen. Smolinski hat eine Vermutung, aus welcher Ecke die Täter kommen.

Olching/Göteborg – Der 35-jährige Motorsport-Profi aus Olching ist in der Saisonpause derzeit in Skandinavien unterwegs. Sponsortermine, Fanbesuche und geschäftliche Dinge stehen dort auf dem Programm. Denn Smolinski startet nicht nur für seinem deutschen Bundesliga-Verein AC Landshut sondern auch in den Top-Ligen in Schweden und Polen.

Smolinski ist mit seinem WM-Transporter mit Sonderlackierung auf Tour. Darauf zu lesen ist die Startnummern #84, die ihm weltweit zusteht. Im Laderaum hatte der Speedway-Star zur Präsentation eine seiner Rennmaschinen mitgenommen.

Die Hecktür war aufgebrochen

Am Montagabend stieg der Olchinger im Kveberg-Parkhotel in Göteborg ab. Vom Personal wurde er noch auf den extra gesicherten Hotelparkplatz gewiesen. Doch als er am Morgen zum Auto kam, war die Hecktür aufgebrochen und das Motorrad weg. Sofort wurde die schwedische Polizei eingeschaltet. Bislang verlief die Fahndung jedoch erfolglos.

Ein Speedway-Motorrad ist auf dem freiem Markt eigentlich unverkäuflich und kann auf regulären Straßen nicht benutzt werden. Schon allein deshalb, weil die Maschinen keine Bremsen haben und ausschließlich für den Rennbahnbetrieb gebaut werden. Smolinski Vermutung: „Die Diebe wussten genau, was sie tun hatten.“ Die Täter müssten aus der Motorsport-Szene stammen und planten wohl das Renn-Bike an Liebhaber zu verkaufen – nach dem Modell von Kunstdieben, die berühmte Gemälde stehlen. Der Schaden am WM-Transsporter hält sich in Grenzen.

Sponsorentermine

Auf seinem Mehr-Tages-Trip durch Schweden hatte Smolinski das Bike bei Sponsorenterminen zu Showterminen ausgestellt. Der 35-Jährige ist aber auch in Skandinavien unterwegs, um eine Motorentuner-Werkstatt zu kaufen. Damit möchte er sich nach seiner sportlichen Karriere in der Branche etablieren. „Ich habe mir hier gerade meine Zukunft gekauft“, sagt er. Der Olchinger und seine Lebensgefährtin Vroni sind erst im Sommer stolze Eltern von Sohn Ludwig geworden.

Am heutigen Donnerstag wäre der Champion bei der Sportlerehrung in Landshut erwartet worden. „Doch das schaffe ich jetzt wohl nicht mehr. Der Diebstahl hat meinen ganzen Terminplan durcheinander geworfen.“ Dabei hätte er in der niederbayerischen Metropole erstmals von einem Olchinger Landsmann gewürdigt worden: Der in Esting lebende Rundfunk-Reporter Gerhard „Willi“ Willmann, der am Königssee die Weltcup-Rodel- und Bobrennen als Bahnsprecher kommentiert, moderiert dort die Sportlerehrung.

Martin Smolinski hat als deutscher Rekordmeister für die kommende Grand-Prix-Saison eine Wildcard bekommen. Vor drei Jahren hatte er sensationell als erster Deutscher überhaupt beim Saisonauftakt in Neuseeland ein Rennen gewonnen.

In der Bundesliga hat es mit Rekordmeister Landshut heuer nur zum zweiten Platz gereicht. Allerdings wurde der Olchinger Langbahn-Weltmeister von 2018 auf dem Weg zur Titelverteidigung auch von einem schweren Sturz ausgebremst, der ihn wochenlang außer Gefecht setzte.