Schlägerei nach Discobesuch in Olching: 27-Jähriger lebensgefährlich verletzt - Täter flüchten zu Fuß

Von: Lisa Fischer

Ein junger Mann wurde in Olching nach einem Discobesuch schwer verletzt (Symbolbild). © Frank Sorge / imago

Bei einem Streit in einer Discothek in Olching wurde ein 27-Jähriger am Samstag lebensgefährlich verletzt. Drei Männer stehen unter Tatverdacht. Die Kripo ermittelt.

Olching - In der Olchinger Disco „MEC“ gerieten am Samstag (5. November), gegen 4.15 Uhr, zwei Gruppen aneinander. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde ein 27-Jähriger aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun nach versuchtem Tötungsdelikt.

Zunächst stritten sich die zwei Personengruppen - eine bestehend aus acht jungen Leuten - in der Discothek „MEC“. Dann verlagerte sich die Auseinandersetzung nach draußen, vor den Nachtclub.

Schlägerei nach Discobesuch in Olching: Unbekannte prügeln auf Fahrgäste im Taxi ein

Dort wollte die eine Gruppierung aus acht Leuten gerade mit einem Großraumtaxi das Gelände verlassen, als einer der drei Tatverdächtigen das Fahrzeug. Die Schiebetüre des Taxis wurde aufgerissen und auf die Insassen im Auto eingeschlagen.

Im weiteren Verlauf verlagerte sich laut Polizei die Schlägerei in die Johannes-G.-Gutenbergstraße. Dort kam es zu dem Angriff auf den 27-Jährigen. Ein Stich mit einem spitzen Gegenstand verletzte den Mann lebensgefährlich.

Nach Schlägerei in Olching: Tatverdächtige flüchten zu Fuß

Die Tatverdächtigen flüchteten zu Fuß in Richtung Gröbenzell. Sie werden laut Polizei wie folgt beschrieben: Ein Tatverdächtiger mit südländischem Aussehen, circa 20 bis 30 Jahre alt. Die zwei anderen Männer hatten blondes Haar und sind ungefähr 18 bis 21 Jahre alt.

Der 27-Jährige aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck wurde mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Münchner Krankenhaus gebracht.

Polizei sucht Zeugen der Schlägerei in Olching

Nun ermittelt die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck. Für eine rasche und umfassende Aufklärung bittet die Kripo um aktive Mithilfe. Die Ermittler bitten: Wer Foto-, Video- oder Audioaufnahmen im MEC beziehungsweise von der unmittelbaren Umgebung des Geschehens am Abend auf den 5. November gemacht hat, möchte das möglichst umgehend über den Link https://medienupload-portal01.polizei.bayern.de zur Verfügung stellen.

