Nach brutalem Überfall sitzen drei Täter in Haft

Drei junge Männer haben Anfang Oktober einen 19-Jährigen am Olchinger See brutal überfallen und ausgeraubt. Einen der Täter schnappte die Polizei gleich, zwei weitere folgten jetzt.

„Unter massiver Gewalteinwirkung“, so die Kripo, wurde der 19-Jährige am 1. Oktober am Westufer des Olchinger Sees von drei zunächst unbekannten Männern überfallen und ausgeraubt. Mit einem geringen Bargeldbetrag und dem Mobiltelefon des Opfers flüchteten die Tatverdächtigen zunächst in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ergaben sehr schnell, dass der Übergriff in Verbindung damit stand, dass das Opfer zuvor Strafanzeige erstattet hatte.

Von Parkbank gezogen

Der Haupttäter hatte den 19-Jährigen an jenem Abend am See ausfindig zu machen. Mit zwei Bekannten ging er an den See, um sein Opfer gemeinsam mit körperlicher Gewalt einzuschüchtern. Dabei zogen die Männer den auf einer Parkbank sitzenden 19-Jährigen von hinten zu Boden, schlugen auf ihn ein und entrissen ihm Bargeld und Handy. Ein Zeuge, der dem Geschädigten zur Hilfe kommen wollte, wurde mit verbalen Drohungen davon abgehalten.

Mit Zivilkräften der Polizei Fürstenfeldbruck gelang es noch in der Tatnacht, den 19-jährigen Haupttäter vorläufig festzunehmen.

In den folgenden Tagen gelang es der Polizei, die beiden Mittäter im Alter von 20 und 22 Jahren zu identifizieren und festzunehmen. Gegen alle drei wurden Haftbefehle erlassen.