Sie machte das Leben von Olchings Senioren bunter

Von: Ulrike Osman

Teilen

Marianne Killi aus Olching starb mit 76 Jahren. © Repro: Osman

Marianne Killi leitete 25 Jahren lang den BRK-Seniorenclub und brachte die Älteren auch zum Tanzen. Nun starb die Olchingerin im Alter von 76 Jahren.

Olching – Gerade mal ein Vierteljahr ist es her, dass Marianne Killi für ein Vierteljahrhundert ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet wurde. Aus den Händen des stellvertretenden Landrats Michael Schanderl erhielt sie im Rahmen einer Feier im Landratsamt das Ehrenzeichen des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK). Auf dem offiziellen Foto sieht die Olchingerin fröhlich und vital aus. Nichts deutete damals darauf hin, dass sie das Weihnachtsfest und ihren 77. Geburtstag im Januar nicht mehr erleben würde.

Marianne Killis plötzlicher Tod lässt nicht nur ihre Angehörigen geschockt und tieftraurig zurück, auch in der BRK-Familie ist die Betroffenheit groß. Im Seniorenclub Esting ist das Programm bis Mitte Februar ausgesetzt, weil die Seele der wöchentlichen Veranstaltungen fehlt. „Sie war eine quirlige, fidele Frau“, sagt Tilman Stein, Gemeinschaftsleiter beim BRK-Kreisverband Fürstenfeldbruck.

Marianne Killi übernahm die Leitung des Seniorenclubs vor 25 Jahren. Auch, als sie selbst in das Alter der Zielgruppe kam, legte sie nicht die Hände in den Schoß. Ein ruhiges Rentnerdasein war einfach nichts für die ehemalige Hauswirtschafterin des Olchinger Golfclubs, für die tatkräftige Frau mit der Vorliebe für schicke Brillen und große, modische Schmuckstücke.

Mit einer Mischung aus Unterhaltungsveranstaltungen, Vorträgen und Ausflügen bot der Seniorenclub den Teilnehmenden viel Abwechslung – ganz abgesehen vom sozialen Austausch bei Kaffee und Kuchen. Dazu organisierte Marianne Killi mal Gstanzl, mal eine musikalische Umrahmung. Sie ließ die Senioren Geschichten aus ihrer Kindheit erzählen, bot Gymnastik im Sitzen an oder lud Referenten ein, die über fiese Methoden der Senioren-Abzocke informierten oder Tipps für sicheres Busfahren gaben.

Damit nicht genug. 2004 übernahm die aus Gars am Inn stammende Marianne Killi die Seniorentanzgruppe bei den Olchinger Aktivsenioren des BRK. Jede Woche wurden im Untergeschoss des Rathauses zu bekannten Melodien Block- und Kreistänze einstudiert. Die Bewegung tat allen gut – ebenso wie das Lachen, das nie zu kurz kam. Wenn mit zunehmendem Alter die Beine nicht mehr so recht wollten, wurde halt im Sitzen getanzt.

Immer an Marianne Killis Seite war ihr Mann Sigmund. Lange betrieben die beiden eine Tankstelle in München. 1972 zogen sie mit ihren beiden Kindern nach Olching. Inzwischen sind drei Enkel und zwei Urenkel hinzugekommen. Wenn neben Arbeit und Familie noch Zeit blieb, verbrachte das Ehepaar diese gern auf dem Radl und genoss ausgedehnte Touren in die Umgebung. So lange es ihm gesundheitlich möglich war, unterstützte Sigmund Killi seine Frau bei den Vorbereitungen für den Seniorenclub.

Später meisterte sie die ehrenamtliche Arbeit allein – auch dann noch, als sie zunehmend unter Beschwerden litt. „Selbst wenn sie Schmerzen hatte, hat sie sich immer wieder aufgerafft“, sagt Tilman Stein. Die Menschen, die sich jede Woche auf die Treffen freuten, wollte Marianne Killi nicht enttäuschen. Sie wurde 76 Jahre alt.