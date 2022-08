Dolce Vita am Nöscherplatz: Italienisches Lebensgefühl mitten in Olching

Von: Kathrin Böhmer

Hat auch ganz schöne Strapazen mitgemacht: Sepp Schwalber, Chef des neuen Cafés am Nöscherplatz, das eigentlich über ein Jahr früher hätte öffnen sollen. © Weber

Der Nöscherplatz in Olching ist nun auch Anlaufstelle für Schleckermäuler: Das Café im Erdgeschoss ist nach über einem Jahr Verzögerung fertig und bereits gut besucht. Auch die sieben Wohnungen der Stadt darüber warten jetzt auf Mieter. Das Vier-Millionen-Euro-Projekt ist abgeschlossen. Nun heißt es: Dolce Vita genießen.

Olching – Man hätte meinen können, der rote Roller gehört zur Kulisse. Dekorativ parkt er ein Stück weit weg vom neuen Gebäude am Nöscherplatz. Ganz so, als wollte er den Charakter der italienischen Piazza noch betonen. „Er vermittelt italienisches Flair“, fand auch Bürgermeister Andreas Magg (SPD) bei der offiziellen Einweihung des Wohn- und Geschäftshauses am Freitag. Eingeladen waren unter anderem Stadtratsmitglieder, um an Stehtischen bei brütender Hitze den Abschluss des Bau-Projektes zu feiern.

Offizielle Einweihung: Bürgermeister Andreas Magg (l.), Stadtratsmitglieder und geladene Gäste bei der Feier am Nöscherplatz. © Weber

Endlich barrierefreies, öffentliches WC

Um die vier Millionen Euro hat es laut Kämmerer Robert Schuhbauer am Ende gekostet. Oben sind sieben städtische und geförderte Wohnungen (zwischen ein bis drei Zimmer) untergebracht. Die Vergabe läuft bereits. Es steht außerdem ein vom Behindertenbeirat lange gefordertes barrierefreies, öffentliches WC zur Verfügung. Im Erdgeschoss ist die Gastronomie mit 50 Innen- und 80 Außenplätzen. Ab 1. September wird diese nun ganz offiziell an den Pächter Sepp Schwalber übergeben. Allerdings ist schon seit einiger Zeit offen.

Inspiration: Olchings erstes Kaufhaus, das Kaufhaus Kahn um 1902, war Vorbild fürs Gebäude. © tb

„Der eigentliche Eröffnungstermin hat sich um ein Jahr plus etwa drei Monate verzögert. Ich konnte mir nicht leisten, zuzulassen“, erklärt der Gastronom. Also ging es los, Baustelle hin oder her. So fehlten etwa am Damenklo noch die Trennwände zwischen den Toiletten. Dafür war aber auch immer nur eine Person im Raum.

Das ist nun alles Vergangenheit. Ganz fertig ist es dennoch nicht. Diese Woche soll der Platz noch aufgesandet werden, dazu müssen alle Stühle und Tische vom Außenbereich wieder weg.

Dass das alles wohl ohne den beherzten Einsatz des Gastronoms so nicht möglich gewesen wäre, hob Bürgermeister Magg in seiner Rede ebenfalls hervor. Der Rathauschef erläuterte den Werdegang des „historischen Platzes“. Der vordere Baum symbolisiere den Standort des alten Kirchturmes, da war früher auch der Friedhof. Das machte die Umbauarbeiten etwas schwierig: Archäologen wurden fündig. „Bedeutsame Gebeine“ wurden geborgen.

Der mysteriöse rote Roller: Anscheinend steht er da sehr oft und verbreitet Piazza-Atmosphäre. © Weber

Komplizierte Lage neben Kirche

Das Grundstück gehört bereits seit Bürgermeister Siegfried Waibels Zeiten der Stadt, früher war hier ein Parkplatz. Als es um das neue Gebäude neben der Kirche ging, gab es einige Vorschläge von Architekten. So richtig überzeugte keiner. Die große Herausforderung war, dass das neue Haus in die Umgebung passe, sprich: zwischen neuromanischer Kirche St. Peter und Paul und den modernen Häusern auf der anderen Seite. Da kam der Impuls von Bauamtschef Markus Brunnhuber: eine Art Reminiszenz an ein Haus aus der Vergangenheit, das erste Kaufhaus Olchings (Kahn). „Heute ist dort dein Jeanshouse“, sagte Magg zu Sandra Pfend-Strobel, die das Stadtmarketing bei der Veranstaltung vertrat. Von dem Entwurf 2018 verstrich noch einige Zeit, bis der Bau schließlich starten konnte. Die Genehmigung war nicht ganz einfach wegen der Nähe zur Kirche und dem Denkmalschutz. Auch die Corona-Pandemie und die Baustoff-Krise spielten eine Rolle: So gab es etwa bei den Dachziegeln Lieferschwierigkeiten, wie beim Richtfest bekannt wurde.

Warum steht das schief?

Das Gebäude steht im Übrigen um drei Grad gedreht. „Ein Mysterium. Warum steht das schief?“, fragte der Bürgermeister in die Runde. Die Erklärung fiel dann aber eher nüchtern aus. Es handle sich wohl um einen bürokratischen Handstreich. Und auf den Geschmack von Eis und Kaffee hat das ja sowieso keinerlei Auswirkung.