ÖDP-Stadträtin moniert Diskussionskultur

Von: Kathrin Böhmer

Ulrike Girtner (ÖPD) hat im Stadtrat deutliche Kritik an ihren Kollegen geäußert. Gleichzeitig kommt es zu einem Scharmützel zwischen CSU und Grünen.

Olching – Die jüngste Stadtratssitzung in Olching war beinahe schon vorbei, zumindest der öffentliche Teil, da meldete sich ÖDP-Stadträtin Ulrike Girtner zu Wort. „Ich empfinde die Diskussionskultur hier zunehmend als respektlos“, sagte sie. Bei einigen Wortbeiträgen würden Teile der CSU murmeln und lachen, dabei blickte sie eben zu den so Gescholtenen. „Mich stört das ungemein.“

Bürgermeister Andreas Magg (SPD) stellte klar, dass sich dieser Vorwurf auch gegen ihn als Sitzungsleiter richte, er aber nicht Girtners Meinung teilt: „Ich nehme Ihre isolierte Sicht zur Kenntnis.“ Er werde sich bemühen, das in Zukunft im Auge zu behalten.

Tatsächlich rumort es im Stadtrat noch aus anderen Gründen. Grüne und CSU liefern sich gerade ein Wortgefecht per Mitteilungsblatt der Stadt. Im Prinzip werfen sich die Fraktionen gegenseitig rechte Propaganda-Methoden vor. Auslöser war ein Artikel von Maria Hartl (CSU) in der Rubrik, in der die Stadtratsmitglieder ihre Meinung in dem Gratis-Blatt im Oktober kundtun können. Hartl hatte geschrieben, dass ideologische Minderheiten in Medien und Politik überproportional viel Aufmerksamkeit erhalten würden.

Grüner Energiewahnsinn

Die Rede war von „grünem Energiewahnsinn“ und „unnötiger Genderideologie“. Die wirklichen Probleme der Welt, Freiheit und Frieden zu sichern, gerieten da aus dem Blickfeld. Und die Mehrheit der Bürger bliebe außen vor. „Die ideologische Politik der Grünen wie der AfD und Linken gibt vor, für alle Probleme die richtige Lösung zu haben“, so Hartl. Sie spalte die Gesellschaft, indem sie die Menschen aufteile in Gut und Böse.

Starker Tobak, wie Olchings Grünen-Chefin Ingrid Jaschke findet. Sie konterte in der aktuellen Ausgabe des Mitteilungsblattes. Die Überschrift ihres Textes lautet „CSU fischt in rechten Milieus“. Es habe schon des öfteren grenzwertige Beiträge in dieser Rubrik gegeben, aber der aktuelle von „M. Hartl“ (der Vorname wird nicht genannt) stelle alles Bisherige in den Schatten. Die Politik der Grünen werden mit der der AfD, die vom Verfassungsschutz beobachtet werde, und den Linken gleichgesetzt und als ideologisch diffamiert. Hartl reihe sich hier in die Argumentationskette eindeutig rechter Gruppierungen ein. Damit schwäche sie die Demokratie.

Man darf gespannt sein, wie das weiter geht. Das nächste Mitteilungsblatt erscheint Anfang Dezember.

