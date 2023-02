Kinderprinzenpaare aus ganz Oberbayern treten in Olching auf

Von: Kathrin Böhmer

Teilen

Reise durch die Filmwelt: das Olchinger Kinderprinzenpaar bei der OTF-Show. © mm

„Es ist uns eine große Ehre und eine besondere Auszeichnung“: Adalbert Heim, Vorsitzender der Olchinger Tanzfreude (OTF), freut sich ganz besonders auf das kommende Wochenende.

Olching – Die Olchinger dürfen das große Treffen der Kinderprinzenpaare aus ganz Oberbayern ausrichten, das der Bund deutscher Karneval, Landesverband Oberbayern, jährlich veranstaltet.

Nach Heims Erinnerung hatten die Olchinger vor langer Zeit zum letzten Mal die Gelegenheit, die Veranstaltung zu organisieren: vor rund 18 Jahren im Puchheimer Kulturzentrum.

17 Gesellschaften

Diesmal kommen 17 Faschingsgesellschaften in die Aula der Grundschule an der Martinstraße, Hausnummer 7. Der närrische Besuch reist teils von weiter weg an: Laut Heim ist sogar ein Kinderprinzenpaar vom Chiemsee dabei. Oberschleißheim wird mitmischen, aber auch die Nachbarn von der Heimatgilde Fürstenfeldbruck sind mit dabei.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Los geht es am kommenden Samstag, 4. Februar, um 10 Uhr. Der Gastgeber eröffnet die Show mit einem Tanz der OTF-Kids, die das Publikum in dieser Saison auf eine Reise durch die Filmwelt mitnehmen. In bester James-Bond-Manier zeigen sich Prinzessin Nina I. und Prinz Yannick I.

Gemeinsamer Walzer

Danach präsentieren sich die Gastprinzenpaare (jeweils zwischen drei und fünf Minuten) und tanzen auch gemeinsam einen Walzer. Gegen 13 Uhr (die Zeiten können abweichen) zeigt das Olchinger Männerballett schließlich sein Können unter dem Motto „Die Piraten sind los“. Das Ende der Veranstaltung ist für 13.30 Uhr vorgesehen.

Die OTF-Mitglieder sind schon jetzt sehr stolz, dass der Olchinger Fasching in diesem Jahr noch ein besonderes Highlight mit dem Prinzenpaartreffen aufweisen kann. „Immerhin zeigt das auch, was für einen guten Ruf unser Verein hat.“ Wer sich das Spektakel nicht entgehen lassen will, kann am Samstag vorbeikommen. Der Eintritt ist frei. Etwas zu trinken gibt es auch. gar

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.