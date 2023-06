Vor großem inklusivem Sportfest: Olympischer Besuch mit besonderer Mission

Von: Kathrin Böhmer

Die Delegation mit Gastgebern vor dem Olchinger Kom. © Weber

Am Wochenende findet in Berlin das größte inklusive Sportfest der Welt statt: die Special Olympics 2023. Olching ist Gastgeberstadt und hat eine Delegation aus einem der kleinsten Länder der Welt empfangen.

Olching –Die Athleten aus der Karibik trainieren, machen Sightseeing - und haben eine besondere Aufgabe. Ivor Blake, Chef der Karibik-Delegation, hat sich sehr schnell akklimatisiert. „Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet in Bayern. Aber ich fühle mich fast schon wie zuhause“, sagt er zwei Tage nach seiner Ankunft in Olching. Immerhin wurden bereits Knödel und Gulasch serviert. Die hat er sehr genossen. Und fürs Olchinger Orga-Team gibt’s ein Riesen-Kompliment: „Wir wurden so warm empfangen. Die Gastfreundlichkeit ist beeindruckend.“

Der drahtige Mann im weißen Mannschafts-Polohemd ist aus einem der kleinsten Länder der Welt angereist: St. Kitts und Nevis ist ein Staat, der aus zwei Inseln in der Karibik besteht, entdeckt von Christoph Columbus. Die Amtssprache ist Englisch. Hier wohnen 53 000 Menschen. Das ist grob etwas mehr als die Einwohnerzahl von Olching und Gröbenzell zusammengenommen.

Um die 20 Stunden Flugzeit liegen zwischen der Hauptstadt Basseterre und München. Am Sonntagabend betrat Blake mit seiner Delegation aus Sportlern und Begleitern, insgesamt 25 Personen, erstmals bayerischen Boden. Das Ziel: Olching, eine von 200 Gastgeberstädten in Deutschland für die Special Olympics. Die Idee zur Bewerbung hatte Manuela Brehmer, Vorsitzende des Elternkreises behinderter Kinder (EbK).

Die Host-Towns stehen für ein gigantisches Inklusionsprojekt der weltweit größten Sportveranstaltung für geistig und mehrfach behinderte Menschen. Die rund 7000 Athleten aus 190 Ländern sollen so erst einmal ankommen, sich akklimatisieren, bevor es zu den Wettkämpfen nach Berlin geht. Aber es steckt noch mehr dahinter: Menschen mit und ohne Behinderung sollen sich begegnen. Stichwort: Teilhabe.

Für das Orga-Team in Olching bedeutete das eine Herausforderung. „Es war eine ganze Zeit nicht klar, ob die Sportler wirklich kommen“, sagt Daniela Paunert, deren Handy gerade ziemlich oft klingelt. Sie kümmert sich mit Sabine Probst vom Sozialzentrum darum, dass alles reibungslos abläuft. So habe man sich entschieden, das angekündigte große inklusive Sportfest zu verschieben und stattdessen ein Grillfest zu veranstalten, an dem alle Olchinger teilnehmen können.

Der Aufenthalt ist trotzdem dicht durchgetaktet mit Sightseeing in München und Fürstenfeldbruck. Zwischendurch wird trainiert: Tennis, Radfahren, Schwimmen, Laufen und Leichtathletik. Untergekommen sind die Gäste im Hotel „Alpenglühen“ im Gewerbegebiet.

Am Dienstag stand der offizielle Empfang in der Kulturwerkstatt am Olchinger Mühlbach auf dem Programm. Der inklusive Chor „Oh happy Day“ aus München brachte Gospel-Atmosphäre in den Saal, bis alle standen und in die Hände klatschten. Spontan wurde für zwei Geburtstagskinder aus der Karibik, Shakir und Deslyn, ein Ständchen gesungen. Athlet Joey gab seine Sangeskünste zum Besten.

Stimmen und Eindrücke

Vize-Landrätin Martina Drechsler dankte allen Beteiligten, die ehrenamtlich für das Projekt arbeiten und dieses erst möglich machten. Sie betonte, dass Sport eine verbindende Funktion habe und helfe, einander besser zu verstehen. „Die Athleten sind die besten Botschafter der Inklusion.“



Rathaussprecherin Martina Sohn fungierte im Übrigen als Dolmetscherin. Bürgermeister Andreas Magg sagte: „Wir sind stolz darauf, Host-Town zu sein.“ Es sei ein weiterer Schritt zur echten Inklusion in der Gesellschaft, die vom Olchinger EbK ja bereits gelebt werde.



Er erinnere sich gerne an 2012, als man bereits einmal Gastgeberstadt war. Das könnte heuer aber noch getoppt werden: „Ich darf mit den Freunden von St. Nevis und Kitts ins Berliner Stadion einziehen.“ Steven-Daniel Zimmer vom Athletikrat der Special Olympics Bayern hieß die Gäste ebenfalls willkommen. „Ich wünsche euch ganz viele Medaillen.“



Die Stimmung war herzlich. Eine Person, ohne die es das alles wohl gar nicht gegeben hätte, erlebte den Abend allerdings mit gemischten Gefühlen: Manuela Brehmer. Eigentlich sollten nämlich vier Olchingerinnen nach Berlin fahren, um bei den Spielen in Rhythmischer Sportgymnastik anzutreten. Sie wären die ersten deutschen Athletinnen in dieser Disziplin gewesen.



Doch leider haben sich zwei verletzt, wie die EbK-Vorsitzende Brehmer am Dienstag geknickt berichtete. „Das ist schon sehr traurig. Immerhin haben die Frauen sechs Jahre dafür trainiert.“ gar

