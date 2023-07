Auf dem Gelände des SC Olching: 1800 Musikfans feiern beim Dahoam-Open-Air

Von: Peter Loder

Beim Open-Air-Konzert auf dem SCO-Gelände heizten die Lokalmatadoren, die Olchinger Band Kopfeck, den rund 2000 Besuchern ein, bevor Sängerin Nicki und die Spider Murphy Gang die Bühne betraten. © Peter Weber

Trotz Regenschauer: Der Funke beim „Dahoam Open Air“ auf dem Gelände des SC Olching ist übergesprungen. Rund 2000 Musikfans kamen, um unter anderem mit den Stars des Abends, der Spider Murphy Gang, zu feiern.

Olching – Das zurück in die rockigen 1980er-Jahre katapultierte Publikum war beim Open Air am Freitagabend aus dem Häuschen. Angefeuert von den Lokalmatadoren der Olchinger Kopfeck-Band und aufgeheizt mit Ohrwürmern von Schlagerstar Nicki zündete die Spider Murphy Gang vor ausverkaufter Kulisse mit 1800 Musikfans – mehr durften nicht aufs SCO-Gelände – ein Hit-Feuerwerk.

Ob mit Regenjacke, Schirm oder Plastikponcho: Die Musikfans feierten in Olching ihre Stars. © Weber

Und das auch noch für einen guten Zweck: Einen Euro pro verkaufter Eintrittskarte spendet der Veranstalter Peter Helfer an die in Gernlinden ansässige Organisation „Krebskranken Kindern helfen“. Der Gastronom und Ex-Vizepräsident der Münchner Löwen Peter Helfer (55) leitet nicht nur Olchings Fußball-Abteilung, sondern neben dem Daxerhof auch das „Dahoam“ getaufte Vereinsheim des Sportclubs.

Bevor das Open Air startete, durfte sich das Tagblatt hinter den Kulissen bei den Hauptdarstellern umsehen. Das Bier lieferte eine Münchner Brauerei. „Augustiner“ lautet deshalb das Losungswort, das die Stars den Kontrolleuren zuflüstern mussten, um freie Fahrt auf die Sonderparkplätze am Hintereingang zu haben.

Die Idee fürs Open Air auf dem Sportplatz hatte Helfer im Januar, als er von der Terrasse aus die seit drei Jahren verwaisten Tennisplätze erblickte. Dann weihte er Rudi Wiesent in die Konzertüberlegungen ein. Der in der Daxerstraße geborene Sänger der Kopfeck-Band Wiesent organisierte nicht nur die samt Technik 10 000 Euro teure Mietbühne, sondern hat auch beste Kontakte zu Spider-Murphy--Manager Lothar Schlessmann. Und zu Gerhard Schmid, der als Ehemann von Schlagersängerin Nicki („Wenn i mit dir tanz“) auch deren Terminkalender verwaltet.

Schlagersängerin Nicki reiste mit ihrer Familie aus Plattling an. © Peter Weber

Die 56-Jährige, die zwischen 1984 und 1987 als bayrisches Cowgirl und mit „Servus, mach’s guad“ ihre größten Erfolge feierte, hat es mit ihrem aktuellen Song („I sing nur für mei Leben gern“) erneut in die Top-20 der deutschen Hitparade geschafft. In Olching traf sie 100 Minuten vor ihrem Auftritt ein. Begleitet wurde die mit ihrer Familie in Plattling lebende Sängerin vom Ehemann sowie den beiden Töchtern Sina (22) und Kimy (20) mit Partnern. Nicki: „Dass alle bei einem Konzert sind, kommt nicht oft vor.“

Dafür fehlte in Olching die eigene Band. Nicki sang zwar live, die Musik kam aber als Halbplayback „aus der Konserve“. Die Fans störte das nicht im Geringsten. Nach dem umjubelten Auftritt im strömenden Regen gab es im zur VIP-Lounge umfunktionierten Vereinsheim ein großes Hallo beim Wiedersehen mit dem soeben eingetroffenen Barny Murphy (69) und seiner Band. „Wir standen mit Nicki schon seit mindestens 30 Jahren nicht mehr an einem Abend auf einer Bühne“, sagte Spider-Sänger Günther Sigl.

Hinter der Bühne traf Organisator und Gastronom Peter Helfer (r.) auf Spider-Murphy-Sänger Günther Sigl. © Weber

Während sich draußen die Regenwolken verzogen hatten, wärmte er sich mit einem Schweinsbraten und Semmelknödel für seine Show auf. Dabei fällt dem gebürtigen Schongauer Sigl ein, dass er eigentlich ein Heimspiel hat: „Mein Großvater stammt aus Olching.“ Und dann erinnert sich der 76-Jährige auch noch daran, dass die Spider Murphy Gang 1997 schon einmal vor Ort war. Damals bei einem Open Air mit der Kölner Kultband BAP im benachbarten Speedwaystadion.

Der Veranstalter Peter Helfer war am Ende des Abends motiviert: „Nächstes Jahr feiern wir auf dem Volksfestplatz, da passen mehr Leute drauf,“ sagt der Gastronom mit Blick auf eine erneute Spendenmöglichkeit.