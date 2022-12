Das Geschäft boomt: Der Orangenkönig braucht mehr Platz

Von: Peter Loder

Teilen

Das Geschäft mit den Orangen boomt: Der Olchinger Geschäftsmann Mario Interrante braucht mehr Platz. © mm

Sein Geschäft boomt, von überall her kommen Menschen, um seine frischen Orangen aus Sizilien abzuholen: Genau deshalb muss der Olchinger Orangenkönig aber nun ein neues Lager suchen. Es wird einfach zu eng im Gewerbegebiet.

Olching – Sein Reich ist dem Olchinger Orangenkönig zu klein geworden. Weil das Geschäft mit der direkt aus Sizilien angelieferten Südfrucht boomt, immer mehr Kunden kommen und sich die Parkplatzsituation entsprechend verschärft, sucht Mario Interrante händeringend nach einem neuen Standort.

Feste Größe

Seit zwölf Jahren ist der 57-Jährige mit seinem Laden an der Johann-G.-Gutenbergstraße eine feste Größe im Olchinger Gewerbegebiet. Dreimal die Woche ist geöffnet. Dann stehen die aus dem ganzen Landkreis und München kommenden Kunden, die ihre vitaminreiche Wochen- oder Monatsration vorab bestellen müssen, mit ihren Autos schon Schlange. Und das mangels Parkplätzen oft auf der Straße, weshalb dort an manchen Tagen eine Blechkarawane den Verkehr auf der auch ohne Orangenkönig stark frequentieren Durchgangsstraße behindert.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Auf der Suche nach einer Alternative wäre Interrante eigentlich schon fündig geworden, sogar in unmittelbarer Nähe, quasi auf der anderen Straßenseite. Dort führt eine Stichstraße zum Stanglhof von Direktvermarkter Peter Groß. Mit ihm war sich der in Sizilien geborene, in Köln aufgewachsene und dann nach München gekommene Orangenkönig schon einig. Ein Standort auf dem Bauernhof schien gefunden.

Hiobsbotschaft

Doch als es in die Genehmigungsphase ging, kamen aus dem Rathaus die Hiobsbotschaften. Zum einen, weil der Weg gleichzeitig zum Großen Wertstoffhof führt und dort an den Öffnungszeiten ohnehin schon reger Verkehr herrscht, weshalb Zu- und Ausfahrten neu geregelt wurden. Viel gravierender ist allerdings, dass der Stanglhof laut Flächennutzungsplan zum Außenbereich gehöre, dort nur landwirtschaftlicher Betrieb erlaubt und kein Gewerbe möglich sei, wie eine Rathaussprecherin auf Tagblatt-Anfrage erklärt.

Die Behörde stehe aber in Kontakt mit Interrante und habe bereits Alternativ-Standorte angeboten. Allerdings bislang ohne Erfolg. Weshalb der Orangenkönig nun selbst die Initiative ergriffen hat und jetzt auch in Olchings Nachbarorten auf Standortsuche ist. Interrante verspricht bei erfolgreicher Vermittlung einer Ladenfläche bis 1200 Quadratmeter sogar eine „hohe Belohnung“. Voraussetzung seien aber „mindestens 20 Parkplätze“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.