Ordentlich Frust über Feuerwehrbedarfsplan

Von: Kathrin Böhmer

Die Feuerwehren der Stadt Olching diskutieren über ihre Ausstattung. © Symbolfoto: Armin Forster

Seit vergangener Woche liegt der Feuerwehrbedarfsplan vor und birgt tatsächlich Überraschungen – unglücklicherweise auch für die Kommandanten, die eigentlich daran mitarbeiten sollten.

Olching – Nach Tagblatt-Informationen kannten die Feuerwehren Geiselbullach, Esting und Graßlfing den jetzt vorgelegten Schlussentwurf nicht.

So war der Wirbel vor der Sitzung des Hauptausschusses groß. Bürgermeister Andreas Magg (SPD) beschloss deshalb, die Kuh vom Eis zu nehmen. Er reichte eine veränderte Beschlussfassung nach: Erst soll die Kreisbrandinspektion Ausrückzeiten und Einsatzgebiete, die im Rathaus erarbeitet wurden, überprüfen, dann geht es weiter. „Die jetzige Datenauswertung ist für einige Kommandanten nicht nachvollziehbar“, erklärte Magg. Die Ausschuss-Mitglieder folgten seinem Vorschlag.

Intern erarbeitet

Die Stadt Olching gehört zu sechs Kommunen im Landkreis, die einen Feuerwehrbedarfsplan haben. „Allerdings sind wir die Einzigen, die diesen intern erarbeiten“, betonte Ordnungsamtsleiter Christian Richter, dem ein gewisser Frust anzumerken war. Die anderen hätten ein Ingenieurbüro beauftragt. „Wir sind keine Gutachter“, betonte Richter. Die Verwaltung hatte mit dem Chef-Kommandanten Josef Gigl (zugleich FWO-Stadtrat) und den vier Ortsteilfeuerwehren den Bedarfsplan von 2016 aktualisiert. „Wir haben von Anfang an versucht, den Kreisbrandrat mit ins Boot zu holen“, ergänzte Richter außerdem.

Zu den vorläufigen, umstrittenen Ergebnissen gehört, dass bestimmte Bereiche nicht innerhalb der Hilfsfrist von zehn Minuten abgedeckt werden können. Das trifft besonders die Geiselbullacher Wehr. Diese soll diverse Straßen an die Estinger abtreten, darunter den Gewerbering (nördlich der B 471) und die Amperhof-Siedlung. Kritik gibt es außerdem an den Ausrückzeiten der Feuerwehren Geiselbullach und Graßlfing. Zwar könne man insgesamt in Olching mit 82 Prozent einen zufriedenstellenden Zielerreichungsgrad vorweisen. Verbesserungspotenzial gäbe es allerdings bei den genannten beiden Feuerwehren.

Geiselbullach muss auch liefern

Und das will zumindest die Feuerwehr Geiselbullach so nicht stehen lassen, wie sich im Zuge der Debatte herauskristallisierte. Maximilian Gigl (CSU) sprach an, dass die Wehr die Datengrundlage nicht nachvollziehen könne, da diese von der eigenen Qualitätsprüfung abweiche. Laut Gigl handle es sich dabei aber lediglich um ein Prozent beim Zielerreichunsgrad (74 statt 73 Prozent). Er stellte deshalb erfolgreich den Antrag: Die Feuerwehr Geiselbullach muss ihre konkreten Kritikpunkte vorlegen.

CSU-Fraktionsvorsitzender Tomas Bauer sah sich darin bestätigt, den Feuerwehrbedarfsplan intern erstellen zu lassen. „Man muss das Ergebnis nicht in jedem Einzelfall akzeptieren. Aber man kann Rückschlüsse ziehen.“ Es sei zumindest eine Diskussionsgrundlage. Positiv äußerte sich auch Ewald Zachmann (FWO) zu dem Entwurf.

Ihre Kritik an der internen Vergabe erneuerten die Grünen und Karl Haschke (SPD). Grünen-Sprecherin Ingrid Jaschke monierte „Unstimmigkeiten“. Sie beantragte (nicht erfolgreich), jetzt noch einen externen Gutachter drüberschauen zu lassen. Haschke sprach von „Tricksereien“, auch bezüglich der Fahrzeuge (siehe Kasten). So teilte er wieder fleißig gegen den ganzen Stolz der Olchinger Feuerwehr aus: den Rüstwagen mit Kran. „Zuletzt hat sich erst wieder gezeigt, dass man ihn gut brauchen kann. Man kann ein Brautpaar dem Publikum präsentieren.“

Zweite Drehleiter bekommt grünes Licht

Wirbel verursachte auch, dass nun nicht nur die Feuerwehr Esting eine Drehleiter im Fuhrpark hat, sondern auch die Feuerwehr Olching. Es handelt sich dabei um die alte der Estinger, die wider Erwarten für unter 10 000 Euro (statt einst ins Spiel gebrachten 100 000 Euro) instandgesetzt werden kann. Das hatte im Vorfeld fraktionsübergreifend viel Kritik eingebracht. Man fühlte sich wohl veräppelt.



Laut Verwaltung hatte sich der Finanzreferent Fritz Botzenhardt (SPD) im Zuge einer Sondersitzung vor gut einem Jahr gegen den Verkauf der alten Drehleiter entschieden. Zunächst sollte geprüft werden, ob eine zweite Drehleiter im Stadtgebiet sinnvoll wäre. Ergebnis: Es macht Sinn. Mit einer zweiten Drehleiter am Standort Olchinger Feuerwehr würden 91 Prozent statt bisher nur 61 Prozent der drehleiterpflichtigen Gebäude abgedeckt.



Der Hauptausschuss gab mit drei Gegenstimmen (Grüne, SPD-Stadtrat Haschke) grünes Licht, dass die zweite Drehleiter ihren Dienst antreten darf. Magg hielt es für unwahrscheinlich, dass die Prüfung des Feuerwehrbedarfplans durch die Kreisbrandinspektion an den Ergebnissen bezüglich der Drehleiter rütteln würde. Die Estinger sind dann westlich, die Olchinger östlich der Amper zuständig. gar

