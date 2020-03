Paulus-Grube: Beteiligung der Öffentlichkeit wird ausgesetzt

Die öffentliche Aussetzung des Bebauungsplanes zur Paulusgrube wird ausgesetzt. Dies teilte die Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit Julia Henderichs dem Tagblatt mit.

Olching - Dies werde bis auf weiteres der Fall sein. Genaueres könne man dazu aktuell nicht mitteilen. „Die Lage ändert sich ja ständig“, so Henderichs. Stadtrat Ewald Zachmann (FW) hatte per Mail beantragt, die laufende Anhörung auszusetzen. „Notfalls per dringlicher Anordnung“, wie er ergänzte. Zachmann hatte sein Anliegegen mit der derzeitigen Notstandszeit begründet, die die Bewegungs- und Versammlungsfreiheit einschränkt. „Diejenigen, die keinen online-Zugang besitzen, können die Unterlagen im Rathaus nicht einsehen“ erklärte der FW-Stadtrat. So sei die Möglichkeit nicht mehr gegeben, Einwendungen zu erheben. Dies könne zu einer nicht akzeptablen Verzerrung de Ergebnisses führen, so Zachmann.

Die Stadt Olching will derzeit grundsätzlich auch in anderen Fällen, für die eine öffentliche Auslegumng vorgeschrieben ist, ähnlich verfahren und die Fristen aussetzen. „Es wird aber bei jedem Fall einzeln beraten“, sagte Rathaussprecherin Henderichs. Noch keine Entscheidung darüber ist gefallen, ob die Sitzung des Hauptausschusses am 31. März öffentlich abgehalten wird. Das sei in der jetzigen Lage noch relativ weg, deshalb werde man auch das erst kurzfristig besprechen. Die Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am 24. März ist abgesagt: „Nicht wegen des Coronavirus, sondern mangels Tagesordnungspunkten“, teilte Henderichs dem Tagblatt mit.