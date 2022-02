Neues Konzept für Bahnhofsmitte vorgelegt

Teilen

Die Stadt Olching von oben. (Archivfoto) © tb

Seit vielen Jahren wird über die Zukunft der Paulusgrube diskutiert. Es soll ein Komplex mit ÖPNV, Wohn- und Geschäftsgebäuden entstehen.

Olching – Nun gibt es ein neues Konzept: Danach soll insgesamt niedriger gebaut werden – von zwei markanten Punkten abgesehen. Der Entwurf wurde nun dem Stadtentwicklungsausschuss des Stadtrats präsentiert. Eine formale Bürgerbeteiligung soll es erst einmal nicht geben.

Nach einstimmigem Beschluss des Gremiums sollen stattdessen die Pläne auf die städtische Internetseite gestellt und das Modell möglicherweise im Rathaus ausgestellt werden. „Damit bekommt es die Öffentlichkeit zur Kenntnis und kann darüber diskutieren“, begründete Ewald Zachmann (FW) seinen Antrag.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.

Die meisten Ausschussmitglieder sahen eine Verbesserung im Vergleich zu vorherigen Plänen. Maximilian Gigl (CSU) fand es „hoch erfreulich“, dass die Bahnhofstraße doch in Richtung Bahnhof verlagert werde. Bürgermeister Andreas Magg (SPD) verwies auf die geringeren Höhen. Lediglich das so genannte Auftaktgebäude und der Turm sind davon ausgenommen. „Ins Detail sollten wir aber zu diesem Zeitpunkt nicht gehen.“

Busbahnhof mit Parkdeck

Dem stimmte Tomas Bauer (CSU) zu. Er schlug noch vor, einen Busbahnhof mit Parkdeck zu prüfen. Damit könne man einen Schallschutz erreichen. Sein Fazit: „Insgesamt ist der Entwurf eine klare Verbesserung.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.

Dem widersprach Ulrike Girtner (ÖDP). „Was eigentlich ist an diesem Projekt innovativ?“, fragte sie und kritisierte die Nähe einer Wohnbebauung zur Bahnstrecke. Viele würden sich ein Angebot für die Bürger wünschen, zum Beispiel eine Bücherei. Zudem sei sie als Naturschutzreferentin zu wenig in den Vorgang einbezogen worden. Das müsse sich ändern.

Etliche Stellungnahmen

Fritz Botzenhardt (SPD) widersprach der Aussage, dass die Einwendungen der Bürger bei der Paulusgrube nicht beachtet worden seien. So hatte es im Zug der öffentlichen Auslegung der ersten Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans etliche private Stellungnahmen sowie eine Postkartenaktion einer Bürgerinitiative gegeben. Damals waren die Art der Nutzung, Immissionen, Naturschutzbelange, Verfahrensfragen und Verkehrsbelange angesprochen worden. Die Öffentlichkeit erst einmal per Diskussion mitzunehmen, ist für Botzenhardt in Ordnung. „Aber es muss bald konkret werden.“

In dem Zusammenhang kündigte Magg „ein städtebauliches Konzept mit Zeichnungen“ an. Damit könne man sich ein realistischeres Bild schaffen. Einen neuen Bebauungsplan anzulegen sei zeit- und kostenintensiv, so Magg. Das könne später erfolgen. HANS KÜRZL

Auch interessant: Paulusgrube: Wutrede gegen Pläne für Bahnhofsquartier