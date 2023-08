Nach Postbank-Schließung: Im Olchinger Zentrum hat wieder eine Postfiliale aufgemacht

Von: Kathrin Böhmer

Teilen

In Olching hat eine neue Postfiliale eröffnet, nachdem vor einem Jahr die Postbank-Filiale dort geschlossen hatte. (Symbolfoto) © dpa

Das dürfte viele freuen: Im Olchinger Zentrum hat wieder eine Postfiliale aufgemacht. Dort hatte erst vor einem Jahr eine Postbank-Filiale geschlossen.

Olching - Die neue Postfiliale befindet sich an der Hauptstraße 9, im Bereich der ehemaligen Postbankfiliale. „Wir betreiben die Filiale hier wieder in Eigenregie“, teilt Post-Sprecher Dieter Nawrath mit. Geöffnet ist von Montag bis Freitag, 14.30 bis 17.30 Uhr und am Samstag von 10 bis 13 Uhr.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Somit gibt es in Olching laut Post vier Partnerfilialen, zwei Paketshops und fünf Packstationen. Die genauen Standorte können Kunden im Internet nachlesen auf der Seite www.deutschepost.de/standortfinder.

Vor etwa einem Jahr wurde bekannt, dass die Postbank-Filiale endgültig schließt. Damals war angekündigt worden, dass es weiter Postdienstleistungen geben sollte, allerdings keinen Geldautomaten mehr.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.