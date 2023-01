Prinzenpaar feiert Happyend nach Wartezeit

Von: Andreas Schwarzbauer

Endlich gekrönt: Amelie Nießl und Luca Maier, das Prinzenpaar der Faschingsgilde Olching für die Saison 2023. © Peter Weber

Mehr als zwei Jahre mussten sich Amelie Nießl und Luca Maier gedulden, bis sie zum Olchinger Prinzenpaar gekrönt wurden und als Amelie I. und Luca I. die Regentschaft in der Stadt übernehmen konnten. Bei der großen Inthronisationsgala der Faschingsgilde Olching (FGO) am Samstagabend erhielten sie nun endlich Zepter und Krone.

Olching – „Wir wurden immer wieder von Corona ausgebremst“, sagte Luca I. in seiner Rede. Amelie I. erklärte unter Tränen: „Für mich geht ein Kindheitstraum in Erfüllung.“ Sie dankte dem Verein, dass er ihnen trotz der Pandemie so viel ermöglicht habe. Das ungekrönte Prinzenpaar hatte vergangenes Jahr Kindergärten besucht und Auftritte im Freien gehabt. Aber: „Wir waren viel allein unterwegs. Deshalb freuen wir uns umso mehr, heuer wieder mit der ganzen Truppe aufzutreten und mit den anderen Faschingsgesellschaften Zeit zu verbringen“, sagte Luca I. dem Tagblatt.

Das Motto der diesjährigen Faschingssaison lautet „The Greatest Show“. Passend dazu zauberte Hofmarschall Guido Amendt das Prinzenpaar aus einem riesigen Zylinder hervor. Zweieinhalb Jahre lang hatte die Showtanzgruppe „Spirit of Motion“ – mit 19 Tänzern heuer so stark besetzt wie schon lange nicht mehr – ihre Choreografie dazu einstudiert. „Wir sind stolz, dass wir sie nun endlich auf die Bühne bringen können“, sagte Prinz Luca I. vor dem Premierenauftritt in der Amperhalle. Von der Turnhalle war am Galaabend nicht mehr viel erkennbar: Die Faschingsgilde hatte sie in einen Ballsaal verwandelt, den die Besucher über einen roten Teppich betraten. „Wir haben 20 Tonnen Material in die Halle getragen“, sagte Amendt. Beim Hofmarschall ist die Vorfreude auf die Saison nach zwei Jahren Pause groß: „Man muss in diesen Zeiten für Fröhlichkeit sorgen. Fasching ist Balsam für die Seele.“ Das habe zuletzt gefehlt.

Als erste Amtshandlung drehten Amelie I. und Luca I. zu den Klängen von Lady Gagas „Hold my Hand“ ihren Prinzenwalzer. Anschließend überreichte Bürgermeister Andreas Magg den Schlüssel fürs Rathaus. Normalerweise sei der Fasching das letzte Aufbegehren vor der Fastenzeit, sagte er: „Heuer drehen wir es um. Wir hatten entbehrungsreiche Tage und lassen es jetzt krachen.“ Pfarrer Josef Steindlmüller wollte die Fastenzeit allerdings nicht absagen. „Das müssen andere entscheiden.“ Er freute sich aber, dass der Ball so gut besucht war. „Als ich die Schlange vor der Tür gesehen habe, habe ich gedacht, dass es schön wäre, wenn das in der Kirche auch mal so wäre.“

Rund 630 Besucher in Abendrobe hatten den Weg zur Krönung des Prinzenpaares gefunden. Damit war die Amperhalle fast ausverkauft. Die Stimmung bei allen war prächtig, das Tanzparkett gut gefüllt. Auch Andrea und Matthias Alert drehten dort ihre Runden. „Ich war vor 35 Jahren Gardemädchen und wollte meinem Mann unbedingt mal hierher mitnehmen“, sagte Andrea Alert. Matthias Alert gefiel sein Premierenball gut: „Wir tanzen gerne und das ist eine wunderschöne Gelegenheit dafür.“ Günther Schinabeck meinte: „Man kann super tanzen, die Band ist geil und das Catering super.“

Für die Faschingsgilde war die Inthronisationsgala der Höhepunkt der Saison, aber Hofmarschallin Nadja Amendt sagte: „Es kommen noch so viele schöne Auftritte.“ Sie freut sich besonders auf das Gardetreffen am 29. Januar und den Umzug am Faschingsdienstag.