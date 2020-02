Rekord-Schulden statt Negativzinsen

Sparen genießt keinen guten Ruf mehr. Olchings Finanzreferentin Marina Freudenstein (SPD) präzisierte in der jüngsten Stadtratssitzung, in der der Haushalt beschlossen wurde:

Olching – „Es ist eine gute Zeit für Investitionen, in denen man für Geld auf der hohen Kante zahlen muss.“ Die Stadt hat ihren Schuldenstand von 13 Millionen Euro auf 27 Millionen Euro fast verdoppelt.

Zeit für Investitionen

Die Pro-Kopf-Verschuldung erhöhe sich um Hunderte Euro. Selbst bei 1000 Euro pro Einwohner liege man aber noch weit unter dem Bundesdurchschnitt (3500 Euro laut Statistischem Bundesamt). Es sei viel Geld, das den Bürgern zugutekomme. Der Stadtrat sollte dennoch in Zukunft genauer abwägen, ob kostspielige Entscheidungen – auch gegen den Rat der Planer – wirklich sein müssten.

Bürgermeister Andreas Magg (SPD) nannte die Strategie „mutig, aber nicht übermütig“. Das meiste Geld fließe in Schulen, Wohnen und Sicherheit (etwa Feuerwehr). Positiv für den Rathaus-Chef: Alle Stadtratsmitglieder stimmten für den Haushalt, das gab es schon länger nicht mehr. Kritik gab es trotzdem.

Wieder mehr sparen

Tomas Bauer (CSU) von der stärksten Fraktion betonte, dass es müßig sei, zu erwähnen, dass die vielen Millionen für Menschen ausgegeben werden. Denn: „Das machen Städte immer.“ Die sprudelnden Einnahmequellen durch die Steuerkraft führte Bauer auf die jahrzehntelange Politik der Regierungspartei (CSU) zurück.

Bauer sprach zudem ausdrücklich die Notwendigkeit an, bezahlbaren Wohnraum für bestimmte Berufsgruppen zu schaffen, wie Kindergärtner und Polizisten. Auch die Olching-Zulage für städtische Mitarbeiter, die wiederum die Personalkosten in die Höhe treibt, sei begrüßenswert. Was die Schulden angeht, erklärte Bauer: „Die Großzügigkeit der letzten Jahre müssen wir etwas kritischer sehen.“

Bauer konnte sich auch sein Lieblingsthema nicht verkneifen: Kritik an den Stadtwerken. Diesmal ging es gegen die seiner Meinung nach überhöhten Gehälter in der Chefetage („das Doppelte wie der Bürgermeister“).

Das veranlasste FDP-Bürgermeisterkandidat Andreas Teichmann zu dem Zitat, das für den Lacher des Abends sorgte: „Die CSU startet als Tiger und landet als Bettvorleger vor dem Bürgermeister-Tisch.“ Teichmann mahnte an, dass die Kostenkalkulationen häufig in die Höhe schnellen: „die Grundschule Graßlfing von 12,5 Millionen auf über 20 Millionen.“ Man sollte prüfen, ob man die richtige Strategie verfolge. „Die Stadt baut 50 Prozent teurer als ein privater – warum auch immer.“

Dauerbrenner Rathaus

Ralf Greim schilderte für die SPD, was bereits erreicht wurde. Er legte aber auch einen Finger in die Wunde: „Das Rathaus Olching wird mit angezogener Handbremse saniert.“ Er brachte für einen Neubau wieder das Heckenstraßen-Areal ins Spiel – aber auch den Parkplatz beim KOM.

Ewald Zachmann (Freie Wähler Olching) legte dar, dass man Projekte wie die neue Grundschule billiger hätte haben können, wäre man in der Vergangenheit den FWO gefolgt. Diese hatten beantragt, eine Schule im Schwaigfeld zu bauen.

Die vom Rathauschef Magg viel gerühmten sprudelnden Einnahmen seien einzig der Lohnentwicklung zu verdanken. Zachmann verteidigte außerdem die Fernwärme: „Spätestens wenn die Ölpreise raufschießen, werden die Leute Schlange stehen.“

Maue Einnahmen

Ingrid Jaschke (Grüne) erntete ebenfalls Lacher. „Ich habe auch überlegt, unser Wahlprogramm vorzulesen“, sagte sie ironisch. Sie nannte die Höhe der Gewerbesteuer-Einnahmen „beschämend“ im Vergleich zum Flächenverbrauch. Sie verwies ebenfalls auf das Rathaus-Problem. „Wir warten seit geraumer Zeit auf Ergebnisse der Bestandsuntersuchung.“ Ein wenig Wahlkampf blieb dann nicht aus. Jaschke erklärte, dass die Gemeinnützigkeit des Wohnens wieder eingeführt werden müsste. Die Liberalisierung und die Privatisierung hätten auf dem Wohnungsmarkt erhebliche Probleme verursacht.

Zahlen aus dem Haushalt

Im Verwaltungshaushalt der Stadt Olching werden die laufenden Fixkosten und Einnahmen der Stadt aufgeführt, die den finanziellen Spielraum für Kreditaufnahmen und auch Investitionen ausloten. Hier werden die größten Posten (aufgerundet) aufgezeigt. Einnahmen: 45 Millionen Euro Steuern und Zuweisungen (2019: 43 Millionen Euro), maßgeblich sind die Einkommenssteuer (23 Millionen Euro), Gewerbesteuer (zehn Millionen Euro) und die Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (fünf Millionen Euro).

Die Grundsteuer-Einnahmen belaufen sich laut Olchings Kämmerer Robert Schuhbauer auf drei Millionen Euro. „Da wird noch interessant, wie sich eine neue Gesetzgebung auswirkt“, erklärte Schuhbauer dem Stadtrat. Ausgaben: 17 Millionen Euro Sachkosten (Stromrechnungen, Versicherungen etc., etwa drei Prozent Teuerung zum Vorjahr), Kreisumlage 16,2 Millionen Euro (2019: 16,1 Millionen Euro), Personalkosten 13,8 Millionen Euro (2019: 13,7 Millionen Euro) und Zuweisungen/Zuschüsse etwa für den schulischen Bereich 4,6 Millionen Euro (2019: 4,5 Millionen Euro).

Bilanz: Die Stadt kann ihre Pflichtaufgaben erfüllen und insgesamt 4,15 Millionen Euro (2019: 1,2 Millionen Euro) an den Vermögenshaushalt zuführen. Das ist mehr, als der Gesetzgeber vorschreibt. Demnach müssten nämlich nur die Kredit-Tilgungsleistungen von 1,4 Millionen Euro gedeckt werden. Im Vermögenshaushalt lässt sich ablesen, inwiefern eine Stadt über das Pflichtprogramm hinaus investiert. Olching hat 2019 bereits einen Rekordhaushalt vorgelegt, 2020 schließt daran mit einem Gesamtvolumen von 85 Millionen Euro (2019: 87 Millionen Euro) nicht mehr ganz an. Dennoch stehen weiter vor allem große Baumaßnahmen wie die Grundschule Graßlfing und der Große Berg an, die insgesamt mit 21 Millionen Euro zu Buche schlagen.

Das lässt die Rücklagen (nach den sehr sparsamen Jahren bis 2017) auf ein Rekordtief von einer Million Euro schmelzen. Die gesetzliche Mindestrücklage beläuft sich im Übrigen auf rund 530 000 Euro im Jahr, dem nähert man sich laut Finanzplan in den Folgejahren an. Die Schulden haben sich von 13 Millionen auf 27 Millionen Euro fast verdoppelt. Kämmerer Schuhbauer erklärte auf Tagblatt-Anfrage: „Das Geld ist Stand jetzt günstig.“ Aber man dürfe nicht vergessen: „Schulden bleiben Schulden

KATHRIN BÖHMER