Etliche Tiere nach Sturm gerettet: Nun gibt es ein Geschenk für den Olchinger Vogelpapa

Von: Kathrin Böhmer

Ganz viele Geldscheine für die gefiederten Patienten: Bernd Lacherbauer übergab die Spende an Gerhard Wendl (mit Vogel). Die Initiative ging von Katrin Erbe (l.) aus, die mit Clara und Jacob dabei war. © Peter Weber

Der Olchinger Vogelretter Gerhard Wendl hat seit dem Unwetter mehr gefiederte Patienten denn je. Die Kosten waren kaum mehr zu stemmen für den Rentner. So kam es zu einer Hilfsaktion per Facebook.

Olching – In der Vogelaufzuchtstation am Olchinger See ist immer ordentlich etwas geboten. Es gurrt, piept und gackert in den Volieren, die man über kleine verschlungene Wege in dem Dickicht erreicht. Doch gerade ist besonders viel los.

Die gefiederten Patienten stapeln sich nach dem Unwetter vor drei Wochen. „Um die 20 Vögel wurden mir pro Tag gebracht“, berichtet Vogelretter Gerhard Wendl. Ronson hatte etliche Bäume und Nester zerstört. Vor der Holzhütte, in die der Rentner bei schlechtem Wetter flüchtet, türmen sich Transportboxen. Hier ein Kuckuck ohne Schwanz, da ein gerupfter Piepmatz. Eine Meise flattert bereits wieder munter darüber herum. Und so soll es am besten immer ausgehen.

Ein Spatz aus Bad Reichenhall

Aber die Idylle trügt: „Es ist ein Riesen-Haufen Arbeit, viele können sich das gar nicht vorstellen“, sagt der 79-Jährige, der selbst längst eine Marke ist mit seinem Huhn-T-Shirt und der Wollmütze über den Ohren. Wendl ist als der Mensch bekannt, der verletzte Vögel aufpäppelt, was sonst niemand weit und breit tut. Sogar aus dem 150 Kilometer entfernten Bad Reichenhall wurde ihm neulich ein Spatz gebracht. Immerhin kann jeder Wendls Handynummer (wenn es klingelt, macht es „Kuck kuck“) auf der Internetseite des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) finden. Die Sozialen Netzwerke erledigen den Rest.

Hungrige Schnäbel: Um die 150 Euro kostet die Aufzucht nur eines einzigen Vögelchens. © Katrin Erbe

Dabei verfolgt Wendl Facebook gar nicht. Und so hatte er auch überhaupt keine Ahnung von der Aktion, die kürzlich für ihn lief. Umso verblüffter war er, als ihm jemand beim Rewe zehn Euro in die Hand drückte. „Er wollte spenden, konnte dies aber nicht übers Internet tun“, berichtet der 79-Jährige.

Die Online-Spendenaktion wurde von der Landsberiederin Katrin Erbe ins Rollen gebracht, die bereits öfter mit ihren beiden Kindern beim Vogelretter war. Sie hatte die Schäden nach dem Unwetter auf dem Areal gesehen. „Da war so viel kaputt“, sagt sie. Gleichzeitig erklärte ihr der Vogelretter, dass Spenden an den LBV ihm nicht zugutekommen. So entstand die Idee, einen Aufruf bei Facebook zu starten. Das übernahm Bernd Lacherbauer, einer der Administratoren der „Du kommst aus Olching wenn...“-Gruppe. Es wurden aber noch die Maisacher und die Gröbenzeller Gruppe miteinbezogen. Die Resonanz war enorm. „Wir haben 4820 Euro zusammenbekommen“, berichtet Lacherbauer. Am Dienstagvormittag übergab er das Geld.

Viele Äste sind nach dem Sturm herabgebrochen. Der Olchinger See war sehr stark betroffen vom Unwetter. © Katrin Erbe

Vogelretter Wendl scherzte: „Endlich kann ich in den Urlaub fahren.“ Das habe er seit 30 Jahren nicht mehr getan. Doch er freute sich – halt auf seine Art. Die Summe könne er gut gebrauchen. Dächer von Volieren müssen dringend repariert werden. Die Piepmätze kosten auch einen Haufen. Wendl sagt, dass es um die 150 Euro brauche, einen Vogel aufzuziehen beziehungsweise wieder auszuwildern. Und das Ganze dann mal 600, so viele Vögel gibt es derzeit auf dem Areal.

Wer soll das alles einmal übernehmen?

Doch so kauzig der Vogelretter über seine ehrenamtliche Aufgabe spricht, die er seit Jahrzehnten ausübt, räumt er ein: „Es ist eine Leidenschaft. Welcher Depp steht schon um 4 Uhr auf für die Viecher?“ Und es macht ihm große Sorge, wer das mal übernehmen soll.

Gerade begeistert es den Gröbenzeller aber noch, wenn zum Beispiel Schulklassen vorbeischauen. Die Kinder können dann in den Genuss von geballtem Fachwissen über die gefiederten Bewohner dieser Welt kommen und ein Riesen-Biotop für Frösche begutachten. Einen Haken gibt es aber auf dem Areal, das von Häusern umringt ist: Hier gilt lediglich landwirtschaftliche Nutzung. Sprich: Gebieselt wird im Wald. „Das müsste sich schon ändern“, findet Wendl. Und es klingt so, als würde er da bereits etwas austüfteln.

